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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 16

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

واصل مسلسل إمبراطورية ميم أحداثه الاجتماعية المثيرة، في حلقته السادسة عشر، والتي جرى عرضها على فضائية DMC، مساء أمس الثلاثاء، وشهدت أحداث كثيرة على الإطار الأسري داخل أسرة مختار أبو المجد (خالد النبوي) أو الإطار العام لباقي أبطال المسلسل.

مسلسل  إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 16

وشهدت الحلقة 16 تولي مروان أبو المجد مسئولية إمبراطورية ميم، بعد فوزه باكتساح في انتخابات إدارة شئون المنزل، حينما حقق 9 أصوات من أصل 10 أصوات أمام والده مختار أبو المجد، ليُحقق فوزًا كبيرًا لم يكن أحد يتوقعه، حتى هو لم يصدق ما حدث، وجميع أفراد أسرة مختار أبو المجد كانوا في حالة ذهول، وبدوا يتعاطفون أكثر مع والدهم مختار.

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مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 17

وتعرض الحلقة 17 من مسلسل إمبراطورية ميم على شاشة قناة DMC  في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء اليوم الأربعاء، وتُعاد غدًا الخميس في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحًا، وعلى قناة DMC drama  الساعة السادسة و5 دقائق مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

وتُعرض الحلقة 17 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الليلة، ثم تُعاد غدًا على قناة DMC Drama في الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، ثم في الثالثة والنصف فجرًا، والثانية عشر ظهرًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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