الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معهد الفلك يُعلن موعد عيد الفطر وفقًا للحسابات الفلكية

عيد الفطر
عيد الفطر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا للحسابات الفلكية التي يُجريها علماء الفلك بالمعهد.

وقال بيان صادر عن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد، إن هلال شهر شوال سوف يولد بعد حدوث الاقتران في الساعة الثامنة و22 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الإثنين 29 رمضان 1445، الموافق 8 أبريل 2024 (يوم الرؤية).

وأضاف البيان أنه يلاحظ أن الهلال الجديد يكون قد ولُد بعد غروب الشمس في القاهرة، وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم، قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة، و10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات الجمهورية بمدد تتراوح بين 10 و11 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 2- 20 دقيقة.

وتابع البيان أنه بهذا يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك.

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