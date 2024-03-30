زاد البحث عن ملخص الحلقة 19 من مسلسل صدفة عبر موقع جوجل البحثي والذي يشهد إعجاب الكثير من الجماهير، ويناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

ملخص الحلقة 19 من مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تتفق مع طبيبة للإجهاض

نعرض ملخص الحلقة 19 من مسلسل صدفة.. والذي شهدت هروب "فرح- نور إيهاب" من منزلها بعدما علمت بأن أسرتها على علم بإدمانها للمخدرات، استعانت نور إيهاب بزميلها "علي - سليم الترك" ليساعدها في الهروب من المنزل لتتنكر في نقاب وهي هاربة.

يطلب علي من فرح تكرار ما فعله مع زميلتها "راندا" وطلب فدية من أسرتها قدرها 5 ملايين جنيها ووافقت على طلبه، وذهبت أسرة "فرح" لمنزل "صدفة" للبحث عنها إلا أنهم لم يجدوها، وعلمت صدفة أن شقيقتها فرح هربت من المنزل بالصدفة، اتفقت صدفة مع طبيبة لإجهاض الطالبة راندا التي تزوجها علي عرفيا ورفضت الزواج منها.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 20



يعرض مسلسل ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة العشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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