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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الآن مسلسل صدفة الحلقة 19.. سلوى خطاب تُجبر “فرح” على التعافي من الإدمان

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يبحث عشاق الدراما ومتابعين مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج والفنان خالد الصاوي، خاصة بعد تغير الاحداث في حلقة أمس، ويرصد الدستور تفاصيل واحداث المسلسل الذي تم عرضة اليوم على شاشات المتحدة.

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مسلسل صدفة الحلقة 19.. عصام السقا يتمسك بخطيبته مع ريهام حجاج


مسلسل صدفة الحلقة 19 

تبدأ الأحداث، بحبس سلوى خطاب، لابنتها فرح، في غرفتها، لتتخلص من إدمانها للمخدرات، والتي بدورها تستنجد بزميلها علي، الذي يساعدها على الهروب من منزل أهلها.

واتفقت فرح مع علي، على اختلاق قصة خطفها، للنصب على والدها، في مبلغ مالي ضخم حوالي ٥ ملايين جنيه.

فيما تشاجر طارق، مع عمه جلال، بسبب سرقة رجاله، مبلغ ٨٠٠ ألف جنيه من منزل صدفة، وطالبه برجوع الأموال المسروقة لصدفة.


مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 

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يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.
 

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة العشرون

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
  • قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
  • قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
  • القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

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قصة مسلسل صدفة

 

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

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أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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