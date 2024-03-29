سعر الدولار اليوم 19 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم 19 رمضان 2024 في مصر من أكثر الأسئلة تداول على محركات الإنترنت وموقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 29 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة في السوق المصري فى بداية التعاملات بالتزامن مع إجازة البنوك اليوم الجمعة، ويرصد الدستور في تقريره الخدمي، سعر الدولار اليوم ١٩رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي، إليكم التفاصيل.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليصل، إلى 47.33 للشراء و47.47 للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك البركة

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مسجلًا نحو 47.35 للشراء و47.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مسجلًا نحو 47.35 للشراء و47.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة مسجلًا نحو 47.23 للشراء و47.33 للبيع.



سعر الدولار اليوم بنك مصر

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية ليصل إلى 47.35 للشراء و47.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي، ليصل إلى 47.35 للشراء و47.45 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو، 47.45 للشراء و47.55 للبيع.



اسعار العملات في مصر اليوم

يورو

51.0631 جنيه مصري للشراء

51.2291 جنيه مصري للبيع

جنيــه إسترليـنى

59.7148 جنيه مصري للشراء

59.9058 جنيه مصري للبيع

دولار كنـدى

34.8032 جنيه مصري للشراء

34.9137 جنيه مصري للبيع

كرون دانمركى

6.8476 جنيه مصري للشراء

6.8684 جنيه مصري للبيع

كرون نرويجى

4.3686 جنيه مصري للشراء

4.3824 جنيه مصري للبيع

كرون ســويدى

4.4304 جنيه مصري للشراء

4.4441 جنيه مصري للبيع

فرنك سويسرى

52.2624 جنيه مصري للشراء

52.4361 جنيه مصري للبيع

100 ين يابانى

31.2608 جنيه مصري للشراء

31.3570 جنيه مصري للبيع

ريـــال سعـــودى

12.6190 جنيه مصري للشراء

12.6560 جنيه مصري للبيع

دينــار كويتى

153.7900 جنيه مصري للشراء

154.2829 جنيه مصري للبيع

درهم اماراتى

12.8867 جنيه مصري للشراء

12.9273 جنيه مصري للبيع

دولار اســـترالى

30.7354 جنيه مصري

30.8334 جنيه مصري للبيع

دينــار البحــرين

125.5274 جنيه مصري

125.9189 جنيه مصري للبيع

ريـــال عمـــانى

122.9225 جنيه مصري للشراء

123.3021 جنيه مصري للبيع

ريـــال قطــــرى

12.9704 جنيه مصري للشراء

13.0220 جنيه مصري للبيع

دينـار اردنـى

66.6604 جنيه مصري للشراء

67.0412 جنيه مصري للبيع

يوان صينى

6.5469 جنيه مصري للشراء

6.5658 جنيه مصري للبيع