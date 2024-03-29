سعر الدولار اليوم 19 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي
سعر الدولار اليوم 19 رمضان 2024 في مصر من أكثر الأسئلة تداول على محركات الإنترنت وموقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 29 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة في السوق المصري فى بداية التعاملات بالتزامن مع إجازة البنوك اليوم الجمعة، ويرصد الدستور في تقريره الخدمي، سعر الدولار اليوم ١٩رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي، إليكم التفاصيل.
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليصل، إلى 47.33 للشراء و47.47 للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في بنك البركة
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مسجلًا نحو 47.35 للشراء و47.45 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مسجلًا نحو 47.35 للشراء و47.45 للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة مسجلًا نحو 47.23 للشراء و47.33 للبيع.
سعر الدولار اليوم بنك مصر
47.35 جنيه للشراء.
47.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الاهلي
47.35 جنيه للشراء.
47.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية ليصل إلى 47.35 للشراء و47.45 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي، ليصل إلى 47.35 للشراء و47.45 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو، 47.45 للشراء و47.55 للبيع.
اسعار العملات في مصر اليوم
يورو
51.0631 جنيه مصري للشراء
51.2291 جنيه مصري للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.7148 جنيه مصري للشراء
59.9058 جنيه مصري للبيع
دولار كنـدى
34.8032 جنيه مصري للشراء
34.9137 جنيه مصري للبيع
كرون دانمركى
6.8476 جنيه مصري للشراء
6.8684 جنيه مصري للبيع
كرون نرويجى
4.3686 جنيه مصري للشراء
4.3824 جنيه مصري للبيع
كرون ســويدى
4.4304 جنيه مصري للشراء
4.4441 جنيه مصري للبيع
فرنك سويسرى
52.2624 جنيه مصري للشراء
52.4361 جنيه مصري للبيع
100 ين يابانى
31.2608 جنيه مصري للشراء
31.3570 جنيه مصري للبيع
ريـــال سعـــودى
12.6190 جنيه مصري للشراء
12.6560 جنيه مصري للبيع
دينــار كويتى
153.7900 جنيه مصري للشراء
154.2829 جنيه مصري للبيع
درهم اماراتى
12.8867 جنيه مصري للشراء
12.9273 جنيه مصري للبيع
دولار اســـترالى
30.7354 جنيه مصري
30.8334 جنيه مصري للبيع
دينــار البحــرين
125.5274 جنيه مصري
125.9189 جنيه مصري للبيع
ريـــال عمـــانى
122.9225 جنيه مصري للشراء
123.3021 جنيه مصري للبيع
ريـــال قطــــرى
12.9704 جنيه مصري للشراء
13.0220 جنيه مصري للبيع
دينـار اردنـى
66.6604 جنيه مصري للشراء
67.0412 جنيه مصري للبيع
يوان صينى
6.5469 جنيه مصري للشراء
6.5658 جنيه مصري للبيع