سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 29-3-2024 فى مصر
البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من الموضوعات المهمة خلال الفترة الحالية في ظل الاجراءات التي نفذها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية والسماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق.
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29-3-2024 في مصر وفق اخر تحديث للأسعار في البنوك المصرية والاجنبية.
سعر الدولار اليوم في مصر
في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار اليوم الجمعة
شراء 47.3289 جنيه مصري
بيع 47.4651 جنيه مصري
في معاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار اليوم الجمعة
شراء 47.35 جنيه مصري
بيع 47.45 جنيه مصري
في معاملات بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم الجمعة
شراء 47.35 جنيه مصري
بيع 47.45 جنيه مصري
في معاملات بنك الاسكندرية سجل سعر الدولار اليوم الجمعة
شراء 47.35 جنيه مصري
بيع 47.45 جنيه مصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
في معاملات بنك القاهرة سجل سعر الدولار اليوم الجمعة
شراء 47.45 جنيه مصري
بيع 47.35 جنيه مصري
في معاملات بنك قناة السويس سجل سعر الدولار اليوم الجمعة
شراء 47.35 جنيه مصري
بيع 47.45 جنيه مصري
في معاملات البنك التجاري الدولي cib سجل سعر الدولار اليوم الجمعة
شراء 47.35 جنيه مصري
بيع 47.45 جنيه مصري
اسعار العملات الاجنبية اليوم في المركزي المصري
يورو
51.0631 جنيه مصري للشراء
51.2291 جنيه مصري للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.7148 جنيه مصري للشراء
59.9058 جنيه مصري للبيع
دولار كنـدى
34.8032 جنيه مصري للشراء
34.9137 جنيه مصري للبيع
كرون دانمركى
6.8476 جنيه مصري للشراء
6.8684 جنيه مصري للبيع
كرون نرويجى
4.3686 جنيه مصري للشراء
4.3824 جنيه مصري للبيع
كرون ســويدى
4.4304 جنيه مصري للشراء
4.4441 جنيه مصري للبيع
فرنك سويسرى
52.2624 جنيه مصري للشراء
52.4361 جنيه مصري للبيع
100 ين يابانى
31.2608 جنيه مصري للشراء
31.3570 جنيه مصري للبيع
ريـــال سعـــودى
12.6190 جنيه مصري للشراء
12.6560 جنيه مصري للبيع
دينــار كويتى
153.7900 جنيه مصري للشراء
154.2829 جنيه مصري للبيع
درهم اماراتى
12.8867 جنيه مصري للشراء
12.9273 جنيه مصري للبيع
دولار اســـترالى
30.7354 جنيه مصري
30.8334 جنيه مصري للبيع
دينــار البحــرين
125.5274 جنيه مصري
125.9189 جنيه مصري للبيع
ريـــال عمـــانى
122.9225 جنيه مصري للشراء
123.3021 جنيه مصري للبيع
ريـــال قطــــرى
12.9704 جنيه مصري للشراء
13.0220 جنيه مصري للبيع
دينـار اردنـى
66.6604 جنيه مصري للشراء
67.0412 جنيه مصري للبيع
يوان صينى
6.5469 جنيه مصري للشراء
6.5658 جنيه مصري للبيع
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