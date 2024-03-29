سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 29-3-2024 فى مصر

البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من الموضوعات المهمة خلال الفترة الحالية في ظل الاجراءات التي نفذها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية والسماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق.

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29-3-2024 في مصر وفق اخر تحديث للأسعار في البنوك المصرية والاجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر

في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار اليوم الجمعة

شراء 47.3289 جنيه مصري

بيع 47.4651 جنيه مصري

في معاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار اليوم الجمعة

شراء 47.35 جنيه مصري

بيع 47.45 جنيه مصري

في معاملات بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم الجمعة

شراء 47.35 جنيه مصري

بيع 47.45 جنيه مصري

في معاملات بنك الاسكندرية سجل سعر الدولار اليوم الجمعة

شراء 47.35 جنيه مصري

بيع 47.45 جنيه مصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

في معاملات بنك القاهرة سجل سعر الدولار اليوم الجمعة

شراء 47.45 جنيه مصري

بيع 47.35 جنيه مصري

في معاملات بنك قناة السويس سجل سعر الدولار اليوم الجمعة

شراء 47.35 جنيه مصري

بيع 47.45 جنيه مصري

في معاملات البنك التجاري الدولي cib سجل سعر الدولار اليوم الجمعة

شراء 47.35 جنيه مصري

بيع 47.45 جنيه مصري

اسعار العملات الاجنبية اليوم في المركزي المصري

يورو

51.0631 جنيه مصري للشراء

51.2291 جنيه مصري للبيع

جنيــه إسترليـنى

59.7148 جنيه مصري للشراء

59.9058 جنيه مصري للبيع

دولار كنـدى

34.8032 جنيه مصري للشراء

34.9137 جنيه مصري للبيع

كرون دانمركى

6.8476 جنيه مصري للشراء

6.8684 جنيه مصري للبيع

كرون نرويجى

4.3686 جنيه مصري للشراء

4.3824 جنيه مصري للبيع

كرون ســويدى

4.4304 جنيه مصري للشراء

4.4441 جنيه مصري للبيع

فرنك سويسرى

52.2624 جنيه مصري للشراء

52.4361 جنيه مصري للبيع

100 ين يابانى

31.2608 جنيه مصري للشراء

31.3570 جنيه مصري للبيع

ريـــال سعـــودى

12.6190 جنيه مصري للشراء

12.6560 جنيه مصري للبيع

دينــار كويتى

153.7900 جنيه مصري للشراء

154.2829 جنيه مصري للبيع

درهم اماراتى

12.8867 جنيه مصري للشراء

12.9273 جنيه مصري للبيع

دولار اســـترالى

30.7354 جنيه مصري

30.8334 جنيه مصري للبيع

دينــار البحــرين

125.5274 جنيه مصري

125.9189 جنيه مصري للبيع

ريـــال عمـــانى

122.9225 جنيه مصري للشراء

123.3021 جنيه مصري للبيع

ريـــال قطــــرى

12.9704 جنيه مصري للشراء

13.0220 جنيه مصري للبيع

دينـار اردنـى

66.6604 جنيه مصري للشراء

67.0412 جنيه مصري للبيع

يوان صينى

6.5469 جنيه مصري للشراء

6.5658 جنيه مصري للبيع

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