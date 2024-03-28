الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 28-3-2024 فى مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مارس 2024 تراجعا طفيفا، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 47.3 جنيها، فيما سجلت جميع أسعار العملات الأجنبية والعربية تراجع مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-3-2024 في مصر.

 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

شراء: 47.2091 جنيه مصري

بيع: 47.3483 جنيه مصري

 

سعر الدولار في بنك CIB:

شراء: 47.73 جنيه مصري

بيع: 47.83 جنيه مصري

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

شراء: 47.65 جنيه مصري

بيع: 47.80 جنيه مصري

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 17 رمضان 2024 مقابل الجنيه منتصف التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-3-2024

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر 

 

سجل سعر الدولار في  بنك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس  للشراء: 47.23 جنيه مصري، وللبيع: 47.33 جنيه مصر

 

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي

 

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، شراء: 47.55 جنيه مصري، للبيع: 47.70 جنيه مصري.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 

سعر الدولار في بنك القاهرة:

شراء: 47.55 جنيه مصري

بيع: 47.70 جنيه مصري

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

شراء: 47.60 جنيه مصري

بيع: 47.75 جنيه مصري

 

سعر الدولار في بنك عودة:

شراء: 47.65 جنيه مصري

بيع: 47.80 جنيه مصري

 

سعر الدولار في بنك فيصل:

شراء: 47.70 جنيه مصري

بيع: 47.85 جنيه مصري

 

أسعار العملات في مصر اليوم

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.2286 جنيه 47.3286 جنيه
يورو51.1580 جنيه51.2758 جنيه
جنيه إسترلينى59.6497 جنيه59.7997 جنيه
فرنك سويسرى52.1344 جنيه52.2737 جنيه
100 ين يابانى31.2441 جنيه31.3206 جنيه
ريال سعودى12.5913 جنيه12.6203 جنيه
دينار كويتى153.4092 جنيه153.9792 جنيه
درهم اماراتى12.8587 جنيه12.8894 جنيه
اليوان الصينى6.5354 جنيه6.5505 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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سعر الريال السعودي اليوم 17 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 17 رمضان 2024 مقابل الجنيه منتصف التعاملات

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