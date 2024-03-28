سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 28-3-2024 فى مصر

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مارس 2024 تراجعا طفيفا، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 47.3 جنيها، فيما سجلت جميع أسعار العملات الأجنبية والعربية تراجع مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-3-2024 في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

شراء: 47.2091 جنيه مصري

بيع: 47.3483 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك CIB:

شراء: 47.73 جنيه مصري

بيع: 47.83 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

شراء: 47.65 جنيه مصري

بيع: 47.80 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس للشراء: 47.23 جنيه مصري، وللبيع: 47.33 جنيه مصر

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، شراء: 47.55 جنيه مصري، للبيع: 47.70 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في بنك القاهرة:

شراء: 47.55 جنيه مصري

بيع: 47.70 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

شراء: 47.60 جنيه مصري

بيع: 47.75 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك عودة:

شراء: 47.65 جنيه مصري

بيع: 47.80 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك فيصل:

شراء: 47.70 جنيه مصري

بيع: 47.85 جنيه مصري

أسعار العملات في مصر اليوم