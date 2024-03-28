سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 28-3-2024 فى مصر
سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مارس 2024 تراجعا طفيفا، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 47.3 جنيها، فيما سجلت جميع أسعار العملات الأجنبية والعربية تراجع مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-3-2024 في مصر.
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
شراء: 47.2091 جنيه مصري
بيع: 47.3483 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك CIB:
شراء: 47.73 جنيه مصري
بيع: 47.83 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:
شراء: 47.65 جنيه مصري
بيع: 47.80 جنيه مصري
سعر الدولار اليوم فى بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس للشراء: 47.23 جنيه مصري، وللبيع: 47.33 جنيه مصر
سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، شراء: 47.55 جنيه مصري، للبيع: 47.70 جنيه مصري.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
سعر الدولار في بنك القاهرة:
شراء: 47.55 جنيه مصري
بيع: 47.70 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
شراء: 47.60 جنيه مصري
بيع: 47.75 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك عودة:
شراء: 47.65 جنيه مصري
بيع: 47.80 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك فيصل:
شراء: 47.70 جنيه مصري
بيع: 47.85 جنيه مصري
أسعار العملات في مصر اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|47.2286 جنيه
|47.3286 جنيه
|يورو
|51.1580 جنيه
|51.2758 جنيه
|جنيه إسترلينى
|59.6497 جنيه
|59.7997 جنيه
|فرنك سويسرى
|52.1344 جنيه
|52.2737 جنيه
|100 ين يابانى
|31.2441 جنيه
|31.3206 جنيه
|ريال سعودى
|12.5913 جنيه
|12.6203 جنيه
|دينار كويتى
|153.4092 جنيه
|153.9792 جنيه
|درهم اماراتى
|12.8587 جنيه
|12.8894 جنيه
|اليوان الصينى
|6.5354 جنيه
|6.5505 جنيه