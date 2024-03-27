سعر الريال السعودي اليوم 17 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

شهدت أسعار العملة السعودية "الريال السعودي" اليوم الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان استقرارا ملحوظا بمنتصف التعاملات، بمتوسط نحو 12.59 للشراء ونحو 12.63 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وتساءل كثير من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر، بعد زيادة الإقبال عليه من قبل المعتمرين خلال موسم شهر رمضان.

ويتوفر سيولة كبيرة في الوقت الحالي بعد اقرار البنك المركزي المصري سعر صرف عادل ومرن مما أدى إلى تنازلات كبيرة عن العملات الأجنبية والعربية بلغت قيمتها نحو 7 مليار جنيه.

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، وكل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الأربعاء 27 مارس 2024.

سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء نحو 12.59 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء نحو 12.59 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الأربعاء نحو 12.59 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء نحو 12.57 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء27 -3-2024 مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الأربعاء نحو 12.62 للشراء ونحو 12.65 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاربعاء نحو 12.53 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاربعاء 27 مارس 2024.