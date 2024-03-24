الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر عند الارتفاعات التي سجلها منذ اتجاه البنك المركزي بداية الشهر الجاري إلى خفض قيمة الجنيه مقابل باقي العملات، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7504   ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0532   ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7256   ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0248   ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1794   ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5188   ريال سعودي 

سعر الريال السعودي اليوم 13 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه

سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنكشراءبيع
سعر الريال السعودي البنك المركزي المصري12.50 جنيه 12.53 جنيه
سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري12.51 جنيه12.54 جنيه
سعر الريال السعودي بنك مصر12.51 جنيه12.54 جنيه
سعر الريال السعودي البنك التجاري الدولي12.44 جنيه12.53 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنكشراءبيع
سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية12.40 جنيه12.45 جنيه
سعر الريال السعودي مصرف أبو ظبي الإسلامي12.50 جنيه12.53 جنيه
سعر الريال السعودي بنك القاهرة12.40 جنيه12.43 جنيه
سعر الريال السعودي بنك عودة12.45 جنيه12.48 جنيه
سعر الريال السعودي بنك فيصل الإسلامي المصري12.50 جنيه12.53 جنيه

اسعار العملات في مصر اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى46.6231 جنيه 46.7231 جنيه
يورو50.8892 جنيه51.0170 جنيه
جنيه إسترلينى59.5005 جنيه59.6514 جنيه
فرنك سويسرى52.2213 جنيه52.3567 جنيه
100 ين يابانى30.8763 جنيه30.9486 جنيه
ريال سعودى12.4315 جنيه12.4588 جنيه
دينار كويتى151.6594 جنيه152.0342 جنيه
درهم اماراتى12.6938 جنيه12.7245 جنيه
اليوان الصينى6.4762 جنيه6.4904 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

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سعر الدولار اليوم 13 رمضان خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي الجنيه المصري يورو جنيه استرليني درهم اماراتي

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