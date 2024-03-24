سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر عند الارتفاعات التي سجلها منذ اتجاه البنك المركزي بداية الشهر الجاري إلى خفض قيمة الجنيه مقابل باقي العملات، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7504 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0532 ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7256 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0248 ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1794 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5188 ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك شراء بيع سعر الريال السعودي البنك المركزي المصري 12.50 جنيه 12.53 جنيه سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري 12.51 جنيه 12.54 جنيه سعر الريال السعودي بنك مصر 12.51 جنيه 12.54 جنيه سعر الريال السعودي البنك التجاري الدولي 12.44 جنيه 12.53 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنك شراء بيع سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية 12.40 جنيه 12.45 جنيه سعر الريال السعودي مصرف أبو ظبي الإسلامي 12.50 جنيه 12.53 جنيه سعر الريال السعودي بنك القاهرة 12.40 جنيه 12.43 جنيه سعر الريال السعودي بنك عودة 12.45 جنيه 12.48 جنيه سعر الريال السعودي بنك فيصل الإسلامي المصري 12.50 جنيه 12.53 جنيه

اسعار العملات في مصر اليوم