سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر عند الارتفاعات التي سجلها منذ اتجاه البنك المركزي بداية الشهر الجاري إلى خفض قيمة الجنيه مقابل باقي العملات، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي
3.7504 ريال سعودي
اليورو مقابل الريال السعودي
4.0532 ريال سعودي
الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي
4.7256 ريال سعودي
الين الياباني مقابل الريال السعودي
0.0248 ريال سعودي
الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي
4.1794 ريال سعودي
اليوان الصيني مقابل الريال السعودي
0.5188 ريال سعودي
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
|البنك
|شراء
|بيع
|سعر الريال السعودي البنك المركزي المصري
|12.50 جنيه
|12.53 جنيه
|سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري
|12.51 جنيه
|12.54 جنيه
|سعر الريال السعودي بنك مصر
|12.51 جنيه
|12.54 جنيه
|سعر الريال السعودي البنك التجاري الدولي
|12.44 جنيه
|12.53 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
|البنك
|شراء
|بيع
|سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية
|12.40 جنيه
|12.45 جنيه
|سعر الريال السعودي مصرف أبو ظبي الإسلامي
|12.50 جنيه
|12.53 جنيه
|سعر الريال السعودي بنك القاهرة
|12.40 جنيه
|12.43 جنيه
|سعر الريال السعودي بنك عودة
|12.45 جنيه
|12.48 جنيه
|سعر الريال السعودي بنك فيصل الإسلامي المصري
|12.50 جنيه
|12.53 جنيه
اسعار العملات في مصر اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|46.6231 جنيه
|46.7231 جنيه
|يورو
|50.8892 جنيه
|51.0170 جنيه
|جنيه إسترلينى
|59.5005 جنيه
|59.6514 جنيه
|فرنك سويسرى
|52.2213 جنيه
|52.3567 جنيه
|100 ين يابانى
|30.8763 جنيه
|30.9486 جنيه
|ريال سعودى
|12.4315 جنيه
|12.4588 جنيه
|دينار كويتى
|151.6594 جنيه
|152.0342 جنيه
|درهم اماراتى
|12.6938 جنيه
|12.7245 جنيه
|اليوان الصينى
|6.4762 جنيه
|6.4904 جنيه