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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يحرص الكثير من المسافرين للمملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث سجل الريال السعودي أمام سعر الجنيه المصري بتعاملات اليوم وجود استقرارًا ملحوظًا طبقا لآخر تحديثات شاشات عرض لأسعار العملات أمام سعر الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

ويقدم «الدستور»، في هذا التقرير تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الريال السعودي في الأسواق المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري
بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.51 جنيه للشراء، 12.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.51 جنيه للشراء، 12.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 12.51 جنيه للشراء، 12.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 12.44 جنيه للشراء، 12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي
سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 12.22 جنيه للشراء، 12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي
وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 12.37 جنيه للشراء، 12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 12.50 جنيه للشراء، 12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.53 جنيه للشراء، 12.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 12.09 جنيه للشراء، 12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 12.53 جنيه للشراء، 12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 23 مارس 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 23 مارس 2024.

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ18 مليون جنيه

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 22-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي 46.62 شراء، 46.72 بيع، في البنك الأهلي المصري، بينما وصل سعره في بنكي مصر والقاهرة إلى 46.70 شراء، 46.80 بيع.


سعر اليورو في البنوك اليوم السبت

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 50.90 شراء، 51.05 بيع، بينما وصل سعره في البنك الأهلي المصري 51.70 شراء، 50.12 بيع، أما عن بنكي مصر والقاهرة فقد سجل نفس السعر 50.85 شراء، 51.21 بيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم السبت
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 151.6 شراء، 152.11 بيع، بينما وصل سعره في البنك الأهلي المصري إلى 151.14 شراء، 152.18 بيع، أما عن بنك مصر فسجل سعره 152.02 شراء، 152.44 بيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة، ثباتا ملحوظا ووصل سعره إلى 12.70 شراء، 12.72 بيع.
 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت
سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري 59.50 شراء، 59.70 بيع، بينما وصل سعره في البنك الأهلي المصري إلى 59.20 شراء، 59.82 بيع، وجاء في بنك مصر بسعر 59.44 شراء، 59.92 بيع.

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