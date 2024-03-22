سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 22-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري
يعرض موقع الدستور بشكل يومي نشرته الاقتصادية بعرض أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية في أخر تحديث للأسعار.
ننشر في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-3-2024 في البنوك الأكثر انتشارًا منها الأهلي المصري وبنك مصر وكذلك البنوك الأجنبية والمصريه الأخرى.
سعر الريال السعودي في مصر اليوم
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند
شراء 12.4274 جنيه
بيع 12.4651 جنيه
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
شراء 12.4254 جنيه
بيع 12.4573 جنيه
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
شراء 12.4461 جنيه
بيع 12.4787 جنيه
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
شراء 12.404 جنيه
بيع 12.542 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس
شراء 12.3755 جنيه
بيع 12.4586 جنيه
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة
شراء 12.479 جنيه
بيع 12.446 جنيه
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB
شراء 12.364 جنيه
بيع 12.4527 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
يبلغ سعر واحد ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي وهو السعر الرسمي والثابت في البنك المركزي السعودي
ويبلغ سعر واحد دولار الأمريكي 266.6 ريال سعودي
سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية
تبلغ قيمة 1 ريال سعودي ما يساوي 3،691 ليرة سورية
تبلغ قيمة 5 ريال سعودي ما يساوي 18،455 ليرة سورية
تبلغ قيمة 10 ريال سعودي ما يساوي 36،910 ليرة سورية
تبلغ قيمة 25 ريال سعودي ما يساوي 92،275 ليرة سورية
اسعار العملات الاجنبية في مصر اليوم
دولار أمريكى
46.6079 جنيه للشراء
46.7465 جنيه للبيع
يورو
50.8958 جنيه للشراء
51.0519 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.4996 جنيه للشراء
59.6953 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.5320 جنيه للشراء
34.6476 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.8242 جنيه للشراء
6.8452 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.4194 جنيه للشراء
4.4333 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.4824 جنيه للشراء
4.4963 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
52.2042 جنيه للشراء
52.3888 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.8396 جنيه للشراء
30.9334 جنيه للبيع
دينــار كويتى
151.6048 جنيه للشراء
152.1052 جنيه للبيع
درهم إماراتي
12.6897 جنيه للشراء
12.7309 جنيه للبيع
دولار أسترالي
30.7985 جنيه للشراء
30.9041 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
123.6381 جنيه للشراء
124.0223 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
121.0531 جنيه للشراء
121.4258 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
12.7728 جنيه للشراء
12.8248 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
65.6449 جنيه للشراء
66.0261 جنيه للبيع
يوان صينى
6.4741 جنيه للشراء
6.4938 جنيه للبيع
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