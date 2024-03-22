سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 22-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري 

يعرض موقع الدستور بشكل يومي نشرته الاقتصادية بعرض أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية في أخر تحديث للأسعار.



ننشر في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-3-2024 في البنوك الأكثر انتشارًا منها الأهلي المصري وبنك مصر وكذلك البنوك الأجنبية والمصريه الأخرى.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم



استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند

شراء 12.4274 جنيه

بيع 12.4651 جنيه



استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شراء 12.4254 جنيه

بيع 12.4573 جنيه

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

شراء 12.4461 جنيه

بيع 12.4787 جنيه





استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شراء 12.404 جنيه

بيع 12.542 جنيه



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري





استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

شراء 12.3755 جنيه

بيع 12.4586 جنيه



استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة



شراء 12.479 جنيه

بيع 12.446 جنيه

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شراء 12.364 جنيه

بيع 12.4527 جنيه



سعر الريال السعودي مقابل الدولار



يبلغ سعر واحد ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي وهو السعر الرسمي والثابت في البنك المركزي السعودي

ويبلغ سعر واحد دولار الأمريكي 266.6 ريال سعودي



سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية



تبلغ قيمة 1 ريال سعودي ما يساوي 3،691 ليرة سورية

تبلغ قيمة 5 ريال سعودي ما يساوي 18،455 ليرة سورية

تبلغ قيمة 10 ريال سعودي ما يساوي 36،910 ليرة سورية

تبلغ قيمة 25 ريال سعودي ما يساوي 92،275 ليرة سورية



اسعار العملات الاجنبية في مصر اليوم



دولار أمريكى

46.6079 جنيه للشراء

46.7465 جنيه للبيع

يورو

50.8958 جنيه للشراء

51.0519 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

59.4996 جنيه للشراء

59.6953 جنيه للبيع

دولار كنـدى

34.5320 جنيه للشراء

34.6476 جنيه للبيع

كرون دانمركى

6.8242 جنيه للشراء

6.8452 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.4194 جنيه للشراء

4.4333 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.4824 جنيه للشراء

4.4963 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

52.2042 جنيه للشراء

52.3888 جنيه للبيع

100 ين يابانى

30.8396 جنيه للشراء

30.9334 جنيه للبيع

دينــار كويتى

151.6048 جنيه للشراء

152.1052 جنيه للبيع

درهم إماراتي

12.6897 جنيه للشراء

12.7309 جنيه للبيع

دولار أسترالي

30.7985 جنيه للشراء

30.9041 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

123.6381 جنيه للشراء

124.0223 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

121.0531 جنيه للشراء

121.4258 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

12.7728 جنيه للشراء

12.8248 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

65.6449 جنيه للشراء

66.0261 جنيه للبيع

يوان صينى

6.4741 جنيه للشراء

6.4938 جنيه للبيع



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