الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 22-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري 

الريال السعودي
الريال السعودي

يعرض موقع الدستور بشكل يومي نشرته الاقتصادية بعرض أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية في أخر تحديث للأسعار.
 

ننشر في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-3-2024 في البنوك الأكثر انتشارًا منها الأهلي المصري وبنك مصر وكذلك البنوك الأجنبية والمصريه الأخرى.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم 
 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند

شراء   12.4274 جنيه 
بيع 12.4651 جنيه 
 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 
شراء 12.4254 جنيه 
بيع 12.4573 جنيه 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 
شراء  12.4461 جنيه 
بيع 12.4787  جنيه

 

استقر  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شراء 12.404 جنيه  
بيع 12.542 جنيه 
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس  
شراء 12.3755 جنيه 
بيع 12.4586 جنيه 
 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 

شراء 12.479 جنيه 
بيع 12.446 جنيه 

استقر  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي  CIB 
شراء 12.364 جنيه 
بيع 12.4527 جنيه 
 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار
 

يبلغ سعر واحد ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي وهو السعر الرسمي والثابت  في البنك المركزي السعودي 

ويبلغ سعر واحد دولار الأمريكي  266.6 ريال سعودي 
 

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سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 
 

تبلغ قيمة 1 ريال سعودي ما يساوي 3،691 ليرة سورية
تبلغ قيمة 5 ريال سعودي ما يساوي 18،455 ليرة سورية
تبلغ قيمة 10 ريال سعودي ما يساوي 36،910 ليرة سورية
تبلغ قيمة 25 ريال سعودي ما يساوي 92،275 ليرة سورية
 

اسعار العملات الاجنبية في مصر اليوم  
 

دولار أمريكى
46.6079 جنيه للشراء 
46.7465 جنيه للبيع 

يورو
50.8958 جنيه للشراء 
51.0519 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
59.4996 جنيه للشراء 
59.6953 جنيه للبيع 

دولار كنـدى
34.5320 جنيه للشراء 
34.6476 جنيه للبيع 

كرون دانمركى
6.8242 جنيه للشراء 
6.8452 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
4.4194 جنيه للشراء 
4.4333 جنيه للبيع 
كرون ســويدى
4.4824 جنيه للشراء 
4.4963 جنيه للبيع 
فرنك سويسرى
52.2042 جنيه للشراء 
52.3888 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
30.8396 جنيه للشراء 
30.9334 جنيه للبيع
دينــار كويتى 
151.6048 جنيه للشراء 
152.1052 جنيه للبيع 

درهم إماراتي
12.6897 جنيه للشراء 
12.7309 جنيه للبيع 

دولار أسترالي  
30.7985 جنيه للشراء 
30.9041 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 
123.6381 جنيه للشراء 
124.0223 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
121.0531 جنيه للشراء 
121.4258 جنيه للبيع 
ريـــال قطــــرى 
12.7728 جنيه للشراء 
12.8248 جنيه للبيع 
دينـار اردنـى 
65.6449 جنيه للشراء 
66.0261 جنيه للبيع 

يوان صينى 
6.4741 جنيه للشراء 
6.4938 جنيه للبيع 
 

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