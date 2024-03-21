سعر الريال السعودى اليوم الخميس 21-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس تراجع طفيف مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر، وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 12.53 جنيه على شاشات البنك المركزي المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7504 ريال سعودي.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0953 ريال سعودي.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7939 ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0247 ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.2117 ريال سعودي.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5239 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

شراء: 12.54 جنيه.

بيع: 12.57جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

شراء: 12.54 جنيه.

بيع: 12.57 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

شراء: 12.5019 جنيه

بيع: 12.5377 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة:

شراء: 12.44 جنيه

بيع: 12.53 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك cib:

شراء: 12.48 جنيه

بيع: 12.57 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك العقاري المصري العربي 12.21 جنيه 12.59 جنيه بنك الإمارات دبي الوطني 12.46 جنيه 12.56 جنيه البنك الأهلي الكويتي 12.55 جنيه 12.57 جنيه بنك قطر الوطني 12.41 جنيه 12.57 جنيه بنك البركة 12.47 جنيه 12.56 جنيه البنك العربي الأفريقي الدولي 12.24 جنيه 12.61 جنيه البنك التجاري الدولي 12.48 جنيه 12.57 جنيه

أسعار العملات في مصر اليوم