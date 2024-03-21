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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 21-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس تراجع طفيف مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر، وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 12.53 جنيه على شاشات البنك المركزي المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري. 

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7504   ريال سعودي.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0953   ريال سعودي.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7939   ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0247   ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.2117 ريال سعودي.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5239 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 في مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 20-3-2024

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

شراء: 12.54 جنيه. 

بيع:  12.57جنيه. 

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

شراء: 12.54 جنيه.  

بيع: 12.57 جنيه.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

شراء: 12.5019 جنيه

بيع: 12.5377 جنيه

 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة:

شراء: 12.44 جنيه

بيع: 12.53 جنيه

 

سعر الريال السعودي في بنك cib:

شراء: 12.48 جنيه

بيع: 12.57 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك العقاري المصري العربي12.21 جنيه 12.59 جنيه
بنك الإمارات دبي الوطني12.46 جنيه12.56 جنيه
البنك الأهلي الكويتي12.55 جنيه12.57 جنيه
بنك قطر الوطني12.41 جنيه12.57 جنيه
بنك البركة12.47 جنيه12.56 جنيه
البنك العربي الأفريقي الدولي12.24 جنيه12.61 جنيه
البنك التجاري الدولي12.48 جنيه12.57 جنيه

 

 

أسعار العملات في مصر اليوم 

العملةسعر الشراءسعر البيع
الدولار الأمريكي47.04 جنيه 47.14 جنيه
اليورو50.8689 جنيه51.1372 جنيه
الجنيه الإسترليني59.5575 جنيه59.8772 جنيه
الدينار الكويتي152.7348 جنيه153.1001 جنيه
الريال السعودي12.5101 جنيه12.5427 جنيه
الدرهم الإماراتي12.7995 جنيه12.8084 جنيه

 

 

 

 

 

 

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