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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 20-3-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يبحث الملايين من المصريين عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وذلك مع موسم عمرة شهر رمضان المبارك ورغبة الكثيرين في حضور عمرة ختم القرآن الكريم في المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-3-2024

يمكن معرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-3-2024 من خلال لوحة التعاملات المالية في كافة البنوك المصرية عبر نشرة الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء على مدار اليوم في مختلف المجالات وتهم قطاع عريض من المواطنين حيث جاءت أسعار صرف العملة السعودية كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12:56 جنيه للشراء و12:58 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 12:55 جنيه للشراء و12:59 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12:56 جنيه للشراء و12:59 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 12:54 جنيه للشراء و12:59 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 18-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي في مصر

في البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر تداول الريال السعودي إلى نحو 12:49 جنيه للشراء و12:58 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل الريال السعودي إلى نحو 12:59 جنيه للشراء و12:62 جنيه للبيع.

في بنك البركة سجل الريال السعودي نحو 12:49 جنيه للشراء و12:58 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس بلغت قيمة الريال السعودي نحو 12:50 جنيه للشراء و12:59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي نحو 0.27 دولار بما يعادل نحو 3 ريالات للدولار الواحد وذلك وفقا للبنك المركزي السعودي الذي أكد استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في كافة البنوك السعودية خاصة عملة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سجل الدولار الأمريكي نحو 47.01 جنيه للشراء و47.11 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى نحو 51.00 جنيها للشراء و51.13 جنيه للبيع.

استقر الجنيه الاسترليني عند مستوى 59.67 جنيه للشراء و59.81 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 12.59جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بلغت قيمته نحو 152.86 جنيه للشراء و153.24 جنيه للبيع.

 

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