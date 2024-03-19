الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

شهدت أسعار الريال السعودي بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 تراجع بقيمة 10 قروش، بالرغم من زيادة حجم الإقبال على العملة خلال موسم العمرة الرمضاني.

سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

وزادت تساؤلات المواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك عن سعر الريال السعودي، اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة، سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء نحو 12.50 للشراء ونحو 12.60 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء نحو 12.56 للشراء ونحو 12.60 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 12.50 للشراء ونحو 12.60 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء نحو 12.50 للشراء ونحو 12.58 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الثلاثاء نحو 12.17 للشراء ونحو 12.70 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الثلاثاء نحو 12.50 للشراء ونحو 12.60 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء  19 مارس 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاي  19 مارس 2024.

سعر فائدة البنك المركزي 

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.

كيفية الحصول على الريال السعودي من البنوك

كما حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.75 جنيه.

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سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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