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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

زاد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري وذلك مع موسم عمرة رمضان لهذا العام 2024/1445، ورغبة الملايين من المواطنين في حضور ليلة ختام القرآن في الحرم المكي الشريف وأداء مناسك العمرة خلال الشهر الفضيل.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يمكن معرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-3-2024 من خلال الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء على مدار اليوم من واقع لوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار والتي جاءت كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12:58 جنيه للشراء و12:62 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 12:60 جنيه للشراء و12:63 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12:59 جنيه للشراء و12:61 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 12:63 جنيه للشراء و12:65 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك البركة 12:52 جنيه للشراء و12:61 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الريال السعودي إلى 12:54 جنيه للشراء و12:63 جنيه للبيع.

في البنك العربي الافريقي الدولي وصل الريال السعودي إلى 12:42 جنيه للشراء و12:79 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي وصل الريال السعودي إلى نحو 12:45 جنيه للشراء و12:61 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية يتداول العملاء الريال السعودي بنحو 12:56 جنيه للشراء و12:61 جنيه للبيع.

في بنك فيصل الاسلامي وصل الريال إلى نحو 12:58 جنيه للشراء و12:61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أكد البنك المركزي السعودي استقرار سعر الريال السعودي مقابل الدولار في كافة البنوك السعودية عند مستوى0.27 دولار، حيث سجل الدولار نحو 3 ريالات اليوم الثلاثاء 19-3-2024.

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أسعار العملات في مصر اليوم 

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 51.35 جنيه للشراء و51.48 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى نحو 60.00 جنيه مصري للشراء و60.10 جنيه مصري للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي نحو 12.56 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند مستوى 153.26 جنيه للشراء و153.64 جنيه للبيع.

يتداول الدرهم الاماراتي نحو 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

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