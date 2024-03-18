الإثنين 18 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

أسعار الذهب اليوم تبدأ في الارتفاع بعد فترة من الاستقرار

جريدة الدستور

شهدت أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث له ارتفاعا طفيفيا خلال التعاملات المسائية حيث وذلك وفقا للتطورات الأخيرة في سوق المعادن الثمينة المحلية فقد شهد سعر عيار 21 الأكثر تداولا تصاعدا يقدر بنحو 55 جنيها مقارنة بالسعر الافتتاحي وتواصل أسعار الذهب اليوم صعودها بعد فترة من الاستقرار والانخفاض الطفيف خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم تبدء في الارتفاع بعد فترة من الاستقرار 

أسعار الذهب اليوم

  • سعر الذهب عيار 24 سجل 3428 جنيهًا دون اضافة سعر المصنعية
  • بينما سجل سعر الذهب عيار21  بدون المصنعية  نحو 3000 جنيهًا
  • أما سعر الذهب عيار 18 فقد سجل 2571 جنيهًا اضافة سعر المصنعية.

سعر جنيه الذهب اليوم

أما سعر جنيه الذهب فقد بلغ 24000 جنيها بدون المصنعية وهو يتكون من 8 جرامات عيار21.

سعر الذهب عالميا

بينما بلغ سعر الأونصة على شاشة البورصة العالمية 2161 دولارًا مسجلة ارتفاعا منذ بدء تعاملات اليوم.

أسعار مصنعية الذهب

يختلف سعر مصنعية الذهب في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صائغ لأخر حيث تتراوح ​​المصنعية بين 100 إلى 200 جنيه للجرام الواحد بحسب القطعة من المشغولات، ولحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، يتم إضافة 100 أو 200 جنيه على السعر الأصلي لأخر تحديث اليوم مع إضافة دمغة لليعار تتراوح بين 50 إلى 70 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

توقعات أسعار الذهب

تشير التوقعات إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة بنطاق 5.25٪- 5.5٪ في اجتماعه المقبل الذي يستمر لمدة يومين بدء من يوم الأربعاء المقبل، ومع ذلك، يمكن أن يعبر البنك عن توقعات أعلى على المدى الطويل للسياسة النقدية نظرًا استقرار معدل التضخم وتراقب الأسواق بانتباه أي إشارات حول تخفيض أسعار الفائدة، خاصة بعد القراءات المرتفعة للتضخم في فبراير، مما يفتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

التقرير الأسبوعي: 6% تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

50 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 3050 جنيهًا

من المتوقع أن تصدر توقعات أعضاء البنك بشأن أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الأخرى خلال اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع كانت التوقعات السابقة تشير إلى خفض الفائدة ثلاث مرات خلال هذا العام بمقدار 75 نقطة أساس، ولكن قد تطرأ تغييرات على هذه التوقعات.

أدت هذه الآفاق إلى انخفاض حاد في أسعار الذهب بعيدًا عن المستويات القياسية التي سجلتها في وقت سابق من مارس، وقد ينذر هذا الانخفاض بمزيد من التراجع إلى ما دون مستوى الدعم 2150 دولارًا للأونصة في المدى القريب.

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