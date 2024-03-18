بعد انخفاض الأسعار.. الذهب يميل إلى الهبوط التدريجى لما دون 3 آلاف جنيه

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم الإثنين، مع بداية الأسبوع في ظل تماسك مستويات الدولار وعوائد السندات إلى جانب استعداد الأسواق لسلسلة من قرارات البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع وعلى رأسها اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.



سجل الذهب أدنى مستوى منذ أسبوع خلال جلسة اليوم عند مستوى 2146 دولارًا للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2155 دولارًا للأونصة، وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2156 دولارًا للأونصة.



يأتي تراجع أسعار الذهب اليوم بعد أن أنهى تداولات الأسبوع الماضي منخفضًا بنسبة 1%، ليستمر الذهب في الابتعاد التدريجي عن أعلى مستوى تاريخي سجله في 8 مارس الماضي عند 2195 دولارًا للأونصة.



الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجين أكثر من المتوقع وسط ارتفاع في تكلفة السلع مثل البنزين والمواد الغذائية، الأمر الذي يدل على تماسك التضخم الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع.



وتسبب هذا في انخفاض أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي مع تراجع توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في شهر يونيو المقبل، لتضع الأسواق رهانات الآن بنسبة 58% على حدوث هذا بعد أن كانت عند 75% مطلع هذا الشهر، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

وتشير التوقعات إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة عند نطاق 5.25٪- 5.5٪ في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين بعد غدٍ الأربعاء، لكن هناك احتمالًا أن يشير البنك الفيدرالي إلى توقعات أعلى على المدى الطويل بشأن السياسة النقدية نظرًا لثبات التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين.

وستقوم الأسواق بمراقبة أي إشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، خاصة وأن قراءات التضخم المرتفعة بأكثر من المتوقع لشهر فبراير وضعت الأسواق في حالة تأهب على أنه قد يكون هناك تخفيض واحد أو اثنين فقط لأسعار الفائدة هذا العام.



ستصدر أيضًا خلال اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع توقعات أعضاء البنك بشأن أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، وكانت توقعاتهم الأخيرة في ديسمبر الماضي تشير إلى خفض الفائدة 3 مرات خلال هذا العام بمقدار 75 نقطة الأساس، ولكن من المحتمل ان نشهد تغيرًا في هذه التوقعات.



دفعت هذه الفكرة أسعار الذهب بشكل حاد بعيدًا عن المستويات القياسية التي سجلتها في وقت سابق من شهر مارس. من المحتمل أيضًا أن ينذر الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم 2150 دولارًا للأونصة بمزيد من الخسائر على المدى القريب.



هناك توقعات تشير إلى أن أسعار الذهب قد تنخفض إلى مستوى 2100 دولار للأونصة على المدى القريب، ولكن يبقى المستهدف لنهاية عام 2024 للذهب مرتفعًا عند المستوى 2300 دولار للأونصة، وذلك بسبب حقيقة خفض سعر الفائدة في نهاية المطاف وتدهور الظروف الاقتصادية من المرجح أن يدعم الطلب على المعدن النفيس هذا العام.



في المقابل يجب الإشارة إلى أنه إذا جاءت نتيجة اجتماع البنك الفيدرالي أقل تشددًا فقد نرى انعكاسًا سلبيًا كبيرًا على تداولات الدولار الأمريكي، والذي قد يتراجع بشكل كبير، بالإضافة إلى انخفاض العائد على السندات الحكومية، وهو الأمر الكفيل بعودة الذهب إلى التألق من جديد ليستهدف المستوى 2200 دولار للأونصة.



من جهة أخرى، أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 12 مارس، ارتفاع عقود شراء الذهب بمقدار 41231 عقدًا مقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 42403 عقود مقارنة مع التقرير السابق.



البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب إلى التزايد على عقود الذهب بشكل عام سواء عقود البيع أو الشراء، وهو ما يدل على تحسن الطلب في المضاربة على الذهب، وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للذهب ليعود إلى اجتذاب الاستثمارات مجددًا.



أسعار الذهب في مصر

التذبذب يستمر في أداء الذهب بمصر مع ميله إلى التراجع، وذلك في ظل التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى جانب تزايد التدفقات الدولارية، مما يزيد من الثقة في الأسواق بشأن الأوضاع الحالية.



افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الإثنين عند المستوى 2945 جنيهًا للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2950 جنيهًا للجرام، يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 25 جنيهًا ليغلق عند المستوى 2945 جنيهًا للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2970 جنيهًا للجرام.



ومنذ كسر الذهب المستوى 3000 جنيه للجرام استقرت تداولات السعر بشكل كبير، ليتحرك في نطاق ضيق من التداولات يصل إلى 40 جنيهًا تقريبًا، ولكنه فقد الزخم الصاعد حاليًا ويميل إلى الهبوط بشكل تدريجي.



يرجع هذا إلى استمرار التراجع في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، الأمر الذي يقلل من تسعير الذهب بشكل تدريجي، بينما يواجه الذهب من ناحية أخرى تراجعًا حاليًا في الطلب قد يتزايد تدريجيًا خلال النصف الثاني من شهر رمضان.



قامت المؤسسة المالية الأمريكية جولدمان ساكس بتعديل توقعاتها للفجوة التمويلية لمصر، لتشير إلى تحقيق فائض يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات مقارنة مع العجز السابق عند 13 مليار دولار.



وأشارت المؤسسة إلى أن الاستثمار الإماراتي في رأس الحكمة وما تبع ذلك من تعويم لسعر الصرف وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتحصل مصر بعدها على تمويلات دولارية أدت إلى تغير التوقعات.



يأتي هذا بعد الإعلان عن حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024– 2027، الأمر الذي يزيد من السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة ليغطي الاحتياجات التمويلية لمصر.



وقد انعكس هذا على البنوك المصرية التي قام عدد منها برفع حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، إلى جانب الإفراج عن البضائع المتراكمة في الجمارك خلال الأيام الماضية بقيمة 3 مليارات دولار، مع وضع خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.



أيضًا قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت سلبية، الأمر الذي يمهد لرفع تصنيف مصر الائتماني وعودة الاستثمار في أدوات الدين المصرية.



أدت هذه العوامل إلى استقرار أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، ومع استمرار هذه العوامل ستستقر الأوضاع أكثر في سوق الذهب، وستكون تحركات السعر وفقًا لتغيرات العرض والطلب وسعر الأونصة العالمية.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر أونصة الذهب العالمية انخفاضًا مع بداية تداولات الأسبوع التداول، وذلك بفعل التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يخفض توقعاته بشأن خفض الفائدة هذا العام، وذلك بعد بيانات التضخم الأفضل من المتوقع التي صدرت خلال الأسبوع الماضي.



استمرت أسعار الذهب في التذبذب في نطاق تداولات ضيق، ليشهد السعر استقرارًا خلال الفترة الحالية وذلك في ظل تراجع تدريجي مستمر في سعر صرف الدولار في البنوك إلى جانب توسع التدفقات الدولارية حاليًا، الأمر الذي أعاد الثقة إلى الأسواق ودفع سعر الذهب إلى التسعير الطبيعي الذي يتوقف على العرض والطلب.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم لتكسر المستوى 2150 دولارًا للأونصة لتصل إلى منطقة المستوى 2145 دولارًا للأونصة التي تمثل المستوى التصحيحي 23.6% لموجة الصعود الأخيرة، ولكنها ارتدت لأعلى من جديد من هذا المستوى في إعادة اختبار لمنطقة المستوى 2150 دولارًا من جديد.



استكمال الهبوط في سعر الذهب وكسر المستوى التصحيحي عند 2145 دولارًا سيدفع السعر إلى مزيد من الهبوط ليستهدف المستوى 2120 دولارًا ثم المستوى 2115 دولارًا للأونصة، ولكن صعود السعر فوق المستوى 2172 دولارًا للأونصة ينهي هذا السيناريو.

أما عن السعر المحلي:

منذ أن كسر سعر الذهب المحلي المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21، استقرت التداولات تحته لقرابة 5 جلسات ليتحرك في نطاق 40 جنيهًا تقريبًا، وهو ما يعكس ضعف الزخم الحالي في الصعود، بينما تتزايد فرص الهبوط بشكل تدريجي.



سعر الذهب المحلي مرشح لمزيد من الهبوط بعد أن كسر مستويات الدعم الهامة عند 3100 و3000 جنيه للجرام، ويستهدف الآن المستوى 2800 جنيه للجرام، وفي حال كسر هذا المستوى بشكل ناجح يستهدف المستوى 2650 جنيهًا للجرام.