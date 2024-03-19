الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عودة الثقة.. 3.6 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى بالأهلى ومصر للصرافة

عادل فوزي
عادل فوزي

قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن إجمالي حصيلة التنازلات وبيع العملات الأجنبية حتى أمس بلغ 1.5 مليار جنيه بجميع فروع الشركة، البالغة 71 فرعًا، منذ قرار البنك المركزي بتحديد سعر عادل للجنيه مقابل الدولار وفق آليات السوق.

وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق في بيع النقد الأجنبي، حيث شهدت مقرات الشركة زحامًا شديدًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والتي تبدأ من 8 إلى 11.30 مساءً، وهذا يؤكد نجاح قرارات البنك المركزي في إنهاء ما يسمى السوق السوداء للعملة بلا عودة.

وأشار إلى أن الدولار استحوذ على 66% من حجم التنازلات، يليه اليورو بنسبة 18%، ثم الريال السعودي بنسبة 13%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

وفي ذات السياق، قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلي، إن حصيلة بيع النقد الأجنبى داخل فروع الشركة بلغت نحو 2.1  مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس 2024 وحتى الآن، موضحًا أن تعاملات أمس الإثنين بلغت 307 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن هناك زيادة كبيرة فى الإقبال من الأفراد والشركات على بيع مختلف العملات العربية والأجنبية، ما يؤكد عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة القرارات الاقتصادية الجديدة، متوقعًا أن تشهد حصيلة النقد الأجنبى نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها الاستثنائى، يوم 6 مارس الجاري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

مصر للصرافة بنك مصر حصيلة بيع العملات الاجنبية 1 5 مليار جنيه 66 من حجم التنازلات الأهلى للصرافة ا

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