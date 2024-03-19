الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار

سجلت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية.

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.09 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، تباينت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) في الشراء والبيع بالبنوك المصرية. ففي البنك الأهلي تراجع اليورو ليسجل 51.18 جنيه للشراء، 51.35 جنيه للبيع. وفي بنك مصر استقر ليسجل 51.28 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، استقر ليسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 51.24 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي سجلت العملة الأوروبية 51.33 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع.

كما تباين سعر صرف الجنيه الإسترليني في الشراء والبيع في البنوك المصرية؛ ففي البنك الأهلي تراجع الإسترليني ليسجل 59.85 جنيه للشراء، و60.11 جنيه للبيع، وفي بنك مصر استقر ليسجل 59.98 جنيه للشراء، و60.19 جنيه للبيع. 

وفي البنوك الخاصة، استقر ليسجل في البنك التجاري الدولي 59.94 جنيه للشراء، و60.16 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي سجل 59.98 جنيه للشراء، و60.16 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.55 جنيه للشراء، و12.59جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي سجل 12.83 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 152.71 جنيه للشراء، و153.73 جنيه للبيع.

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