سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-1-2024 خلال التعاملات المسائية

ارتفع البحث على محركات جوجل عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024، خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين، حيث يعد سعر الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية على حركة السوق المحلي في كل دول العالم.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية خلال التعاملات المسائية .

وسجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 تباينًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر اليورو سجل 33.42 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.17 جنيه للشراء، 100.62 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 39.08 جنيه للشراء و39.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يقدم موقع "الدستور" خدمة إخبارية لمعرفة سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم 2024، استقرارًا خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 31 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية، ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 31 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

واستقر سعر الدولار اليوم 2024 في بنك مصر مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

يذكر أن تحركات اسعار الدولار تؤثر على السوق المحلي، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والسلع مثل الذهب، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية