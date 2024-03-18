3 مليارات جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبي للأهلي ومصر للصرافة في 11 يومًا

جذبت شركتا الصرافة التابعتان للبنك الأهلي المصري "الأهلي للصرافة" وبنك مصر "مصر للصرافة"، حصيلة بيع والتنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، بقيمة 3 مليارات و75 مليون جنيه.



وقال رئيس شركة الأهلي للصرافة عبد المجيد محيي الدين، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس، 1.775مليار جنيه.



وأوضح محيي الدين، أن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات: الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية "اليورو" والباقي من عملات أقل تداولا.

حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية

وأشار عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة، إلى أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، تجاوزت 1.3 مليار جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس.



وأوضح "فوزي"، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65%، يليه "اليورو" بنسبه 18%، ثم الريال السعودي بنسبة 14%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%.



وقال إن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.