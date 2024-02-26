انطلاق «الحوار الاقتصادى» لوضع حلول لارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج

انطلقت أولى جلسات الحوار الاقتصادى، الذى يعد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، اليوم، فى صورة جلسات متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين، وذلك لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة، وإيجاد حلول لها سريعة وقابلة للتنفيذ.

وذكرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أن انطلاق الجلسات يعد «بداية مرحلة جديدة فى مسيرة الحوار الوطنى، شعارها (مساحات مشتركة)، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وعقدت الجلسة الأولى من الحوار الاقتصادى من الحادية عشرة صباحًا إلى الواحدة بعد ظهر أمس، وناقشت غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق، ثم عقدت الجلسة الثانية من الثانية ظهرًا حتى الرابعة مساءً، وناقشت المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير وقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، قبل أن تعقد الجلسة الثالثة من الخامسة حتى السابعة مساءً، لمناقشة ملف السياسات النقدية، ونقص الدولار والنقد الأجنبى.

مدبولى: توجيهات رئاسية بضرورة مشاركة الحكومة فى جلسات المرحلة الثانية

التقى مجلس أمناء الحوار الوطنى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة مشاركة الحكومة فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى. حضر اللقاء الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام «المحور الاقتصادى»، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، وأعضاء مجلس الأمناء المشكلون للجنة التنسيقية الخاصة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، وهم: النائب أحمد الشرقاوى، والنائبة أميرة صابر، والنائب الدكتور طلعت عبدالقوى، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، وكمال زايد.

وتوجّه مجلس الأمناء بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام بما يخرج عن جلسات الحوار الوطنى، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، خاصة جلسات الحوار الاقتصادى المعمق والشامل، التى بدأت، أمس، وتستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين المعنيين.

من جهته، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مجددًا الإشارة إلى أهمية ما يُعقد من جلسات نقاشية عامة ومتخصصة ضمن الحوار الوطنى، فى رسم خارطة أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، ولافتًا إلى ما يلقاه هذا المحفل من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يصدر توجيهات مستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، تسهم فى تحقيق المستهدفات فى مختلف القطاعات.

وأشار «مدبولى» إلى ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات فى إطار تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، لافتًا فى هذا الصدد إلى مجموعة العمل التى تم تشكيلها من المكتب الفنى التابع لرئيس مجلس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، بعد إعداد خطة تنفيذية من قبل المجلس.

وأضاف رئيس الوزراء: «اطّلعت على كتيب كامل أعده مركز المعلومات، يتضمن ما دار من مناقشات فى جلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، إلى جانب التوصيات التى تم إعدادها أيضًا فى كتيب آخر»، مشيرًا إلى أنه فى إطار الاهتمام بهذا الحوار، تُرجم الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.

وشدد على أهمية أن تكون هناك مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة وأعضاء الحوار الوطنى؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات التى أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلسات الحوار، مع الوزارات المعنية، مضيفًا: «ما صدر عن الحوار الوطنى صاغته عُقول متميزة، نقدرها جميعًا»، وهو ما لاقى توافقًا وترحيبًا من جميع ممثلى الحوار.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، قال «مدبولى» إن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة مشاركة الحكومة فى جلسات هذه المنصة الوطنية، وبالتالى تم تكليف جميع الوزراء والمسئولين المعنيين بالمشاركة والتفاعل الإيجابى فى الجلسات النقاشية العامة والتخصصية لهذه المرحلة، مؤكدًا أن الوزراء والمسئولين المعنيين جاهزون للمشاركة. وخلال اللقاء، قدّم رئيس الوزراء شرحًا للتحديات الاقتصادية الحالية، وجهود الحكومة لمواجهتها، مشيرًا إلى أهمية ما يُطرح فى جلسات المرحلة الثانية من ملفات ورؤى تنتج عنها مخرجات تساعد صانعى القرار فى التعامل مع مثل هذه الملفات.

ضياء رشوان: خطة محددة التوقيت والأهداف لتنفيذ المخرجات

تقدم الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، بالشكر إلى رئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء، مضيفًا: «لمسنا طوال الوقت اهتمام الدكتور مصطفى مدبولى بما يخرج عن جلسات الحوار الوطنى، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات».

وأكد «رشوان» أن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى يمثلون مختلف الفئات، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة للتنسيق مع الحكومة بشأن متابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، ومعربًا عن شكره وتقديره لما يتعلق بإعداد الخطة التنفيذية الخاصة بهذه المخرجات.

وأضاف: «اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى من الاجتماعات المهمة التى تعكس اهتمام الدولة بالحوار الوطنى»، مشيرًا إلى أن «الحكومة، مُمثلة فى رئيس الوزراء، دعت لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، وهذه اللجنة شكّلها مجلس الأمناء، ليبدأ بعدها الحوار الاقتصادى المتعمق والأشمل، بحضور المقرر العام للمحور الاقتصادى».

وأفاد بأن الاجتماع كان بحضور ٧ أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطنى، ورئيس الأمانة الفنية، وناقشنا خلاله أمورًا مختلفة، ضمن حوار شديد الثراء مع رئيس الوزراء، الذى عرض ما يحدث فى مصر بصورة عبرت عن مدى اهتمام الحكومة بالحوار الوطنى، مع وجود خطة محددة التوقيت والأهداف من المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المنسق العام وجود توجيهات عدة من الدكتور مصطفى مدبولى للمسئولين والوزراء بضرورة التفاعل المباشر مع جلسات الحوار الوطنى وحضوره، وبالتالى بدء حوار اقتصادى معمق وشامل، بمشاركة عدد من الوزراء.

المستشار محمود فوزى: مقترحات هيكلية لإبعاد مصر عن «الهزات الاقتصادية»

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الأيام المقبلة ستشهد حوارًا بين المختصين من أجل إيجاد حلول عملية تؤدى لنتائج على المدى القصير، مع دراسة مقترحات هيكلية تجعل مصر بعيدة عن الهزات الاقتصادية، بعد أن أصبحت المشاكل والحلول أوضح على مدار الأشهر الماضية، وزيادة الوعى والإدراك لما تحتاجه الدولة المصرية.

وتوجه «فوزى» بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لدورية لقائه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى يشكلون اتجاهات سياسية واقتصادية متعددة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء شهد حالة من الارتياح بين الأعضاء، فى ظل تصميم الحكومة على الاستفادة من الانطلاقة الاقتصادية، لإحداث إصلاحات هيكلية أعمق وأوسع فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن اجتماع أعضاء مجلس الأمناء مع رئيس الوزراء استمر لوقت غير قصير، وشهد الاستماع لجميع الآراء بخصوص مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، لافتًا إلى أن الحكومة أعدت خطة تفصيلية لتنفيذ المخرجات وجدولًا زمنيًا له، الأمر الذى يعكس مدى جدية الحكومة فى تنفيذ تلك المخرجات.

كما توجه «فوزى» بالشكر لرئيس الوزراء على صفقة مشروع تطوير منطقة «رأس الحكمة»، التى تمثل أكبر استثمار أجنبى مباشر من نوعه فى تاريخ مصر، ما يسمح بتوفير فرص عمل لتوظيف الملايين من المصريين، فضلًا عن دور هذا المشروع المهم فى زيادة أعداد السائحين إلى مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وشدد على أن صفقة «رأس الحكمة» ناجحة ومحترمة، معربًا عن أمله فى أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

عماد الدين حسين: الدولة تمتلك تصورات كى يشعر المواطن بعائد الصفقة الإماراتية

رئيس الوزراء لدى اجتماعه مع مجلس أمناء الحوار الوطنى أمس الأول

وصف الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء بأنه كان مثمرًا وطيبًا، واستمر لفترة طويلة، مشيدًا بحديث الدكتور مصطفى مدبولى عن تشكيل لجنة تنسيقية فى مجلس الوزراء من أجل العمل على ترجمة توصيات الحوار الوطنى إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع.

وأوضح أن «مدبولى» تحدث، خلال اللقاء، باستفاضة عن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن مرور مصر بظرف شديد الصعوبة، بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، وقبلها أزمة كورونا، بالإضافة إلى ما يحدث فى البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الأزمات كانت عبارة عن ضربات متتالية للاقتصاد المصرى.

وأضاف: «الحكومة لديها الكثير من التصورات كى يشعر المواطن بعائد صفقة (رأس الحكمة)، بالإضافة إلى أن الدولة عليها أن تعمل من أجل زيادة الإنتاج والقضاء على الفجوة الدولارية، وتحويل توصيات الحوار الوطنى إلى آليات يتم تنفيذها على أرض الواقع».

أحمد الشرقاوى: نلمس جدية فى تطبيق التوصيات على أرض الواقع

ذكر أحمد الشرقاوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن اللقاء الذى عُقد بين رئيس الحكومة ومجلس الأمناء هدف للتنسيق من أجل تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، لافتًا إلى أن تلك المخرجات تمت صياغتها ورفعها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتضم ١٣٥ توصية ومقترحًا فى المحاور الثلاثة.

وقال: «الاجتماع كان لتنسيق تنفيذ المخرجات فى صورة قرارات وزارية أو تعديلات تشريعية، وكان من الضرورى أن يقرر رئيس الوزراء، بالاتفاق مع مجلس الأمناء، تشكيل لجنة مشتركة بين الحوار الوطنى والحكومة، مهمتها متابعة تنفيذ تلك المخرجات». وأضاف أن المرحلة الحالية هى الأهم فى الحوار الوطنى، خاصة بعد إثبات جدية المشاركين فيه من مختلف أطياف المجتمع المصرى، وتابع: «نحن ذاهبون إلى تنفيذ المخرجات على أرض الواقع فى المرحلة المقبلة».

أحمد جلال: تعاون مع الحكومة للتوافق على خطط العمل

جدد الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، التأكيد على أهمية حضور الوزراء المعنيين جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، بهدف سرعة التوافق على خطط العمل بشأن الملفات الاقتصادية التى سيتم طرحها خلال الجلسات، وما هو قابل للتنفيذ منها.

وتوجه «جلال» بالشكر لرئيس الوزراء على لقائه أعضاء مجلس الأمناء، مؤكدًا أن الجميع يعملون من أجل هدف واحد، وهو تحقيق صالح الوطن والمواطن، لافتًا إلى أن اللقاء مثّل حالة صحية، وسمح بمناقشة العديد من الاقتراحات المهمة، من بينها عقد لقاءات دورية مع الحكومة، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة، بالإضافة إلى كثير من الرؤى والأفكار التى تتعلق بعدد من الملفات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية.

طلعت عبدالقوى: تسويق «رأس الحكمة» عبر الأحزاب والجمعيات الأهلية و«النواب»

كشف الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس النواب عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن أن الاجتماع الذى تم عقده بين اللجنة التنسيقية لمجلس الأمناء والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد مناقشات متنوعة حول مختلف الموضوعات، على رأسها ملف الاستثمار ومشروع تطوير منطقة «رأس الحكمة»، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأشاد «عبدالقوى» بتوجيهات رئيس الوزراء لأعضاء الحكومة بالمشاركة فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وتأكيد حرصه على تنفيذ مخرجات الجلسات، موضحًا أن المرحلة الأولى شهدت الخروج بـ١٣٥ توصية فى المحاور الثلاثة: الاقتصادى والسياسى والمجتمعى، مع تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الحكومة.

وأضاف: «المعلومات التى تم طرحها خلال اللقاء حول مشروع (رأس الحكمة) كانت واضحة وشاملة، فى ظل أهمية الموضوع، ويجب التسويق لهذه الصفقة بشكل كبير عبر الأحزاب والجمعيات الأهلية ومجلس النواب، مثلما نجحت مبادرة «حكاية وطن» فى عرض الإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية».