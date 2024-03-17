3.6 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى بـ"الأهلى ومصر للصرافة" (خاص)

كشف مسئولو أكبر شركتي صرافة في مصر التابعتين لبنكي الأهلي ومصر أن إجمالي حصيلة بيع النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار جنيه منذ قرار التسعير العادل للجنيه يوم 6 مارس 2024 وحتى الآن.

وقال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن إجمالي حصيلة بيع النقد الأجنبي داخل فروع الشركة بلغ 1.1 مليار جنيه منذ قرار التسعير العادل للجنيه، مشيرًا إلى أن الإقبال كبير جدًا من الأفراد والشركات على بيع الدولار والنقد الأجنبي للبنوك وشركات الصرافة.

وأضاف، لـ"الدستور"، أن حصيلة الدولار استحوذت على نحو 66% من القيمة، فيما جاءت باقي العملات الأجنبية الأخرى والعربية لتشمل نسبة 34% من الحصيلة، موضحًا أن عدد فروع الشركة 71 فرعًا على مستوى الجمهورية.

حصيلة بيع النقد الأجنبى 1.5 مليار جنيه منذ قرار التسعير العادل للجنيه

وأكد فوزي: إننا الآن نستطيع القول إن السوق السوداء للعملة في مصر انتهت تمامًا، وهذا أمر كنا نحلم به في الماضي، مشيرًا إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة كبيرة تصل إلى 10 أضعاف السابق قبل القرار.

في نفس السياق، قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصري، إن إجمالي حصيلة بيع النقد الأجنبى داخل فروع الشركة البالغة 89 فرعًا سجل نحو 1.5 مليار جنيه منذ قرار التسعير العادل للجنيه، مشيرًا إلى أن الإقبال كبير وغير مسبوق من الأفراد والشركات على بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة.