برلمانى: زيادة تحويلات المصريين بالخارج دليل نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى

اعتبر النائب هشام الشعينى، عضو مجلس النواب، تصريحات المصرفى محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية، التى أكد فيها أن إجراءات البنك المركزي (التسعير العادل للجنيه وفقًا لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة 6%)، والتى أسفرت عن حدوث استقرار كبير في سوق النقد الأجنبية وتغيير كبير في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف، فضلًا عن تلبية جميع قوائم انتظار العملة الصعبة- بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي المصري.

إقبال من المستثمرين الأجانب على بيع الدولار بالبنوك

وقال الشعينى إن تأكيد محمد الإتربى بارتفاع حصيلة التنازل عن الدولار من جانب المواطنين 20 مرة لدى شركة الصرافة التابعة للبنك، هذا إلى جانب الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين الأجانب على بيع الدولار بالبنوك وشراء أذون الخزانة المصرية، دليل على الاهمية الكبيرة لقرارات البنك المركزي المصرى لحل أزمة الدولار.

وأكد اتفاقه مع تأكيد المصرفى محمد الإتربي أن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبي ساهمت في تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية، وأن هناك تغييرًا جذريًا في نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية للسوق المصرية، خاصة مع تعديل النظرة المستقبلية من جانب وكالة «موديز».

الرقابة الحاسمة على الأسواق والأسعار

وطالب النائب هشام الشعينى الحكومة بالرقابة الحاسمة على الأسواق والأسعار ومواجهة محتكرى السلع لمواجهة رفع الأسعار، والضرب بيد من حديد ضد كل من يتاجرون فى قوت الشعب.

وأشاد بحرص الحكومة على إقامة العديد من معارض أهلًا رمضان، وتوفير مختلف السلع الرمضانية بأسعار مناسبة.