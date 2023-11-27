الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النائب هشام الشعيني: الرئيس السيسي حافظ على عرضنا وأرضنا (فيديو)

السيسي
السيسي

قال النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحدث طفرة في القطاع الزراعي، خاصًة محصول قصب السكر، قائلًا: "الريس أكرمنا بـ400 جنيه زيادة في طن القصب واحنا لسه مكسرناش القصب".

وأضاف الشعيني، خلال أكبر مؤتمر لدعم السيسي في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، أن الدولة تهتم بمحصول القصب والبنجر لأنه محصول محلي يوفر العملة الصعبة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أعطي توجيهاته بضرورة الاهتمام بالفلاح والمزارعين، وسيكون هناك دخل مادي كبير لمزارع القصب.

وأشار إلى أن الرئيس سياسته إكرام الفلاح والمزارع وتوفير العملة الصعبة، قائلًا: "من صعيد مصر رسالة للعالم فالقيادة السياسية متمثلة في عبدالفتاح السيسي، الشعب المصرى بكل ما يملك خلفه في كل شيئ لأنه حافظ على أرضنا وعرضنا ويستاهل كده، والرئيس ليس بمفرده والشعب المصرى بجميع مكوناته وفئاته خلفه وذلك سيظهر في الانتخابات الرئاسية المقبلة واثق في الله  أن تكون الانتخابات عرس كبير أمام العالم لان المصريين اذا قالوا صدقوا".

وذكر الشعيني، إننا نثق في الله أن السيدات قبل الرجال ستكون في حشود هائلة أمام اللجان الانتخابية لان ذلك يعتبر مأمورية قومية، قائلًا: “سنكون كلنا في لجان الانتخابات من اجل اثبات حضورنا ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام العالم جميعا”.

جاء ذلك خلال أكبر مؤتمر تم تنظيمه لدعم عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة أقامه رئيس جمعية منتجي قصب السكر النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب، برعاية حزب مستقبل وطن في قنا، وحضره نواب الشعب والشيوخ في المحافظة والقيادات التنفيذية والآلاف من المواطنين والمزارعين لقصب السكر.

السيسي الترشح لـ انتخابات الرئاسة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة قنا محافظة قنا

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