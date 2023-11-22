محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بالقرى

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، الاجتماع الدوري لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنتهية، وكذا متابعة الموقف الحالي لكل الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة.

واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع، مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية، والتي شملت تسليم عدد من المجمعات الخدمية والزراعية، والوحدات الصحية، ومحطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحي، وتم تشغيلها تجريبيًا، موجهًا بسرعة تسليم جميع المشروعات الأخرى المتبقية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين.

كما استعراض المحافظ نسب التنفيذ بكل المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حدة، والتحديات التي تعطل انتظام سير العمل بها، مشددًا على ضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كل الأعمال المتبقية بباقي المشروعات، لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" في قنا

من جهته، أكد الداودي أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كل الجهات المشاركة لتنفيذ مشروعات المبادرة بمعدلات سريعة طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة، لضمان الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى أنه يتم عقد اجتماع دوري لمناقشة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لتلك المشروعات، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع مسئولي القطاعات الخدمية، لتقديم التيسيرات اللازمة.

يُذكر أن المرحلة الأولي من مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تنفيذ ١٦٨٣ مشروعًا في مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطي ٤٠ مليار جنيه، ويجري تنفيذ تلك المشروعات في ٥ مراكز، بعدد ١٩ قرية أم، و٨٧ قرية رئيسية و٧٢٢ نجعًا وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.