الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم قنا" يوجه بتجهيز مقرات اللجان الانتخابية بالمدارس

وكيل تعليم قنا
وكيل تعليم قنا

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم، مدرسة السادات الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية ومتابعة جاهزية المدرسة، حيث أنها ضمن المدارس المخصصة كمقار للجان الانتخابات الرئاسية رافقه خلال الزيارة وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية واسامة قدوس مصطفي مدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية، وعددا من القيادات التعليمية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.

وتفقد السيد بعض الفصول وقاعات رياض الاطفال وحجرات الانشطة ومعامل الحاسب الالي والعلوم وفناء المدرسة ووجه بتنفيذ خطط النشاط المدرسي وأشاد بفريق التربية الرياضية بالمدرسة، وذلك خلال التدريب الرياضي أثناء حصة التربية الرياضية 
وأشاد وكيل الوزارة خلال متابعته للمدرسة بالانضباط والانتظام والنظافة، وحسن سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وممارسة الأنشطة الطلابية بشكل جيد وفعال، موجهًا بحصص المشاهدة لقناة "مدرستنا" التعليمية، والإعلان عن جداول فترات البث، مشددًا على تسجيل الغياب، والعمل على جذب الطلاب عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة.


كما تابع وكيل الوزارة، وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمحافظة قنا، اليوم الاثنين، جاهزية المدرسة كمقر لجان للأنتخابات الرئاسية المقبلة وشدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمدارس التي ستتخذ مقارات انتخابية من حيث الإنارة والصيانة اللازمة وتجهيز مقرات اللجان بالأثاث اللازم لجلوس رؤساء وأعضاء اللجان، وتوفير دورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفي اللجان على أن يتم تخصيص عامل يكون مسؤولا عن نظافتها.

ووجه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا بالتأكيد على نظافة أسوار المدارس من أي عبارات غير لائقة، والتأكيد على جودة الإضاءة لكل مدرسة، وجاهزية الغرف المؤمنة. 

وفي نهاية المتابعة، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، على حسن سير العملية التعليمية، وانضباط وانتظام ونظافة المدرسة.

قنا تعليم قنا محافظة قنا الانتخابات الرئاسية أخبار محافظة قنا

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