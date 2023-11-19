الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"كلنا معاك".. أهالي قنا يدعمون السيسي في انتخابات الرئاسة (صور)

لافتات الرئاسة
لافتات الرئاسة

علق أهالي محافظة قنا لافتات داعمة ومؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وانتشرت صور الرئيس في الشوارع الرئيسية والميادين العامة وأمام المحال التجارية بالمحافظة دعما وتأكيدا لتأييدهم له.

 

ورصدت «الدستور» تعليق لافتات الدعاية الانتخابية للسيسي بأحجام ضخمة في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة المختلفة بالقرى والنجوع والمدن والمراكز التسع بمحافظة قنا شمالا وجنوبا.

لافتات التأييد جاءت من جميع المواطنين والأحزاب السياسية من أبرزها حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن دعما وتأييدا لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وانطلقت الخميس الماضي الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رسميا، وتستمر حتى قبل الاقتراع السرى داخل مصر يوم 8 ديسمبر المقبل فيما يعرف بـ«الصمت الانتخابى»، كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، قرارها رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وهم 4 مرشحين فقط.

قنا محافظة قنا الرئاسة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة الأحزاب

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