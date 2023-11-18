السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يستقبل وفدًا من كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم، وفد قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، لمناقشة مقترحات تطوير وتنمية مدينة قنا عمرانيا، والتي قام بإعدادها طلاب الفرقة الرابعة قسم عمارة كلية الفنون الجميلة، حيث ضم الوفد أساتذة بقسم عمارة كلية الفنون الجميلة، الأستاذ الدكتور محمد هشام سعودى، والأستاذ الدكتور خالد صلاح، والدكتور أحمد الزيات، والدكتور محسن مرداش، والدكتورة شروق اليمانى، والمهندسة دنيا نبيل، والمهندس مصطفى إبراهيم، والمهندسة إنجى خالد، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

واستعرض محافظ قنا الاستراتيجية المتبعة من الدولة في توظيف ما يدرسه الطلاب بقسم العمارة في تطوير المخطط الاستراتيجي للامتداد العمراني للمحافظات، والارتقاء بالبنية العمرانية، بهدف صقل مهارات خريجي كلية الفنون الجميلة من خلال معرفة ما يتم تنفيذه من المشروعات القومية على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة التعاون الكامل بين محافظة قنا وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية؛ لوضع خطط مستقبلية لتطوير كافة مدن المحافظة لخدمة أبناء محافظة قنا في كافة المجالات الخدمية.

وضع دراسات وأفكار ورؤى مستقبلية لتطوير مدينة قنا

وأشاد محافظ قنا بالجهود المبذولة من طلاب جامعة الإسكندرية في وضع الدراسات والأفكار والرؤى المستقبلية لتطوير مدينة قنا في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتصبح مدينة ذات مقومات زراعية وصناعية وسياحية.

وأضاف الدكتور محمد هشام سعودي أنه تم اختيار مدينة قنا لدراسة الوضع الراهن، ودراسة تطوير المخطط الاستراتيجي للامتداد العمراني بها، والارتقاء بالبنية العمرانية، ووضع تصور تصميمي للمخطط العام والدراسات العمرانية المرتبطة، ضمن مشروع تطوير وتنمية إقليم الصعيد، والذى يعمل عليه طلاب الفرقة الرابعة من قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة كمشروع تخرج.

يذكر أن فعاليات اللقاء تضمنت مشاهدة عرض تقديمي من قبل طلاب قسم العمارة، بعنوان "دراسة الوضع الراهن لمدينة قنا"، ضمن مشروع تطوير إقليم الصعيد، كما تم تقديم الرؤى الخاصة لتطوير المدينة، مع مراعاة البعد التاريخي والموارد المتاحة للمدينة.

كلية الفنون الجميلة قنا محافظ قنا محافظة قنا اشرف غريب الداودي

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