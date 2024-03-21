الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بنك إنجلترا يبقى أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% للمرة الخامسة

بنك إنجلترا
بنك إنجلترا

 أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25 % للمرة الخامسة على التوالي، في إطار جهوده لخفض التضخم.


وبعد القرار، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي: "في الأسابيع الأخيرة شهدنا المزيد من العلامات المشجعة على انخفاض التضخم"، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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وأضاف: "لقد أبقينا أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم عند 5.25 بالمئة؛ لأننا بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى هدفنا البالغ 2%، لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا من خلالها خفض أسعار الفائدة، لكن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح".


وكشفت الإحصاءات، أمس الأربعاء، عن أن التضخم انخفض إلى 3.4% الشهر الماضي، بانخفاض من 4% في يناير، وهو الأدنى منذ سبتمبر 2021، عندما بلغ 3.1%.


ويعتقد بعض الاقتصاديين أن التضخم سينخفض إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، بحلول الشهر المقبل.

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