بنك إنجلترا يبقى أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% للمرة الخامسة

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25 % للمرة الخامسة على التوالي، في إطار جهوده لخفض التضخم.



وبعد القرار، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي: "في الأسابيع الأخيرة شهدنا المزيد من العلامات المشجعة على انخفاض التضخم"، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.



وأضاف: "لقد أبقينا أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم عند 5.25 بالمئة؛ لأننا بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى هدفنا البالغ 2%، لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا من خلالها خفض أسعار الفائدة، لكن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح".



وكشفت الإحصاءات، أمس الأربعاء، عن أن التضخم انخفض إلى 3.4% الشهر الماضي، بانخفاض من 4% في يناير، وهو الأدنى منذ سبتمبر 2021، عندما بلغ 3.1%.



ويعتقد بعض الاقتصاديين أن التضخم سينخفض إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، بحلول الشهر المقبل.