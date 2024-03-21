التفاصيل الكاملة.. أسعار الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس

‏يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية فينشغل بال الكثير من المواطنين بالتفاصيل الكاملة حول سعر الدولار في البنوك وما آخر سعر للدولار داخل البنك من أجل معرفة التفاصيل الكاملة عن سعره.

‏ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار والتسعير الخاص بسعر الدولار داخل البنوك المصرية سواء البنك الأهلي أو بنك مصر أو بنك أبوظبي أو بنك عودة أو بنك CIB.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 46.90 جنيه للشراء، و47.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

تراجع طفيف سجله سعر الدولار اليوم في بنك مصر، حيث بلغ سعر الدولار في بنك مصر: 47.05جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي تراجع طفيف، حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في بنك HSBC: 47.204 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك Citibank: 47.254 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك Standard Chartered: 47.304 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 47.044 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: 46.9023 جنيه للشراء، و47.0037 جنيه للبيع.

ونقدم التفاصيل الكاملة عن اسعار الدولار وذلك بشكل يومي من أجل توفير التفاصيل الكاملة الخاصة بسعر الدولار داخل البنوك المصرية.