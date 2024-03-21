الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الذرة الأوكرانى بـ10300 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف من الذرة وفول الصويا، اليوم الخميس، استقرارًا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني  12500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 12500 جنيه، وسجل سعر طن الذرة  أوكراني  10300 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة تركى 12000 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2700 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة الصفراء 16000 جنيه، وبلغ سعر إردب الذرة الشامية 2800 جنيه، وبلغ سعر كورن فلاك ذرة أرجنتيني 13300جنيه، فيما بلغ بذرة الصويا SB مستورد 27000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا محلى 44% 28700 جنيه، في حين بلغ سعر كسب صويا 46% محلى 29700 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد 29700 جنيه.

أسعار الصويا

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 38400 جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات  محلى  37300 جنيه  أرضه، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد  23000 جنيه  أرضه وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% محلي  29000 جنيه  أرضه، وبلغ سعر طن كسب عباد +36% 20000 جنيه، كما بلغ سعر جيلوتين مستورد  44450 جنيهًا.

أسعار أعلاف الدواجن 

وسجل طن أعلاف دواجن بادى 24500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 24450 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف دواجن ناهي 24350 جنيهًا للطن، كما سجل طن العلف دواجن  بادى نامي بـ24600 جنيه للطن، وسجل طن العلف الدواجن  بياض بـ23100 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ20700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ23200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف دواجن بياض 14%بـ20500 جنيه.

الذرة الأوكراني ب10300جنيه أسعار الأعلاف الاسواق اليوم

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