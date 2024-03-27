سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-3-2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27-3-2024 في مصر محور اهتمام الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان وحضور ختام القرآن في المسجد الحرام أو من قبل الملايين من المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية وأسرهم.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27-3-2024

ننشر للقراء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27-3-2024 وفقا للوحة التعاملات المالية في البنوك والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى تأثير العملة السعودية في الاقتصاد المحلي حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.40 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 12.40 جنيه للشراء و12.36 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.43 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي بنحو 12.15 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي على مستواه في بنك الاستثمار العربي عند 12.15 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي نحو 12.40 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB يتداول الريال السعودي بنحو 12.43 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الريال السعودي نحو 12.30 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB وصلت قيمة الريال نحو 12.35 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الريال نحو 12.30 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر السعودي في البنوك السعودية نحو 0.27 دولار بما يعادل نحو 3 ريالات سعودية للدولار الواحد وذلك وفقا للبنك المركزي السعودي.



أسعار العملات في مصر اليوم



سجل الدولار الأمريكي نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى نحو 51.24 جنيه للشراء و51.36 جنيه للبيع.

يتداول الجنيه الاسترليني بنحو 59.81 جنيه للشراء و59.94 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي نحو 12.62 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي نحو 153.87 جنيه للشراء و154.24 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الاماراتي إلى 12.89 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

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