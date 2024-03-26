سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يبحث الملايين من المواطنين عن سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بالجنيه المصري والدولار، وذلك من قبل الراغبين في إدخال أموالهم في سلعة إدخارية آمنة خوفًا من انخفاض قيمتها لكونه الملاذ الآمن.

سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ونعرض سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بالجنيه المصري والدولار وفقا للتحديثات الأخيرة والذي يشهد ارتفاع في الأسواق المحلية بنسبة 1.5% خلال تعاملات الأسبوع، وفي البورصة العالمية سجلت الأوقية ارتفاع بنسبة 0.4%، وذلك عقب تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي وخفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري وجاءت الأسعار في محلات الصاغة كما يلي:

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 3485.75 جنيه.

الشراء 3457.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 3195.25 جنيه.

الشراء 3169 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 3050 جنيها.

الشراء 3025 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 2614.25 جنيه.

الشراء 2592.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 2033.25 جنيه.

الشراء 2016.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 24400 جنيه.

الشراء 24200 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.



سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 2170$.

الشراء 2169$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.



سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب في كافة محلات الصاغة المصرية وذلك باختلاف الأعيرة الذهبية ومكان المحل وجودة مصنعية المشغولات الذهبية وتجدد هيئة الدمغة والموزاين سعر مصنعية جرام الذهب والتي تتراوح من 50 _ 130 جنيها.



سعر الذهب btc اليوم في مصر

بلغت أونصة الذهب والتي تزن نحو 31.10 جرام من TBC نحو 121370 جنيها، ويتم رد 26 جنيها من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف، وفي حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنيهات فقط من قيمة المصنعية فقط بدون دمغة.

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