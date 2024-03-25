الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار في البنوك يدفع الذهب للصعود بالأسواق المحلية

الدولار
الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري.

وسجلت أسعار الذهب ارتفعت بنحو 55 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3080 جنيهًا، في حين ارتفعت الاوقية بالبورصة العالمية بنحو 7 دولارات لتسجل 2172 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3520 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2640 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2054 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24640 جنيها.

وسجل ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، جاء مدفوعًا بارتفاع الدولار بالبنوك ليتجاوز 47 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنسبة 1.5% بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2980 جنيهًا، ولامست مستوى 3250 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3025 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.4% وبقيمة 9 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا، ولامست مستوى 2222 دولارًا في تعاملات يوم الأربعاء الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2165 دولارًا.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع في أسعار السوق نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب بالأسواق جرام الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار جرام الذهب عيار 14 أسعار الذهب

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