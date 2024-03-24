الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحت رعاية مجلس الوزراء

اتحاد الغرف التجارية يعلن عن إطلاق مبادرة جديدة لتخفيف الأعباء

الغرف التجارية
الغرف التجارية

يستعد اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والشركات الخاصة والمصانع والقطاع الخاص وخاصة القطاع الغذائي، للإعلان عن مبادرة جديدة غدًا لتخفيف الأعباء على كاهل المواطن المصري.

 

وكشف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المبادرة تتضمن التعاون مع الشركات الخاصة والمصانع المصرية ذات الإنتاج المحلي بتخفيضات جديدة على السلع.

 

وأضاف عز، في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن المبادرة ستقام تحت رعاية مجلس الوزراء ومن المقرر مناقشتها غدا في مجلس الوزراء والإعلان عن تفاصيلها بالكامل.

 

وأكد أن تلك المبادرة جاءت بتوجيه من قبل مجلس الوزراء لضبط السوق المصري وضبط الأسعار.

 

 

وكان أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، قال إن أسعار السلع الغذائية شهدت انخفاضا خلال الأسبوع الماضي وخاصة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة وتوفير الدولار وضبط السوق والقضاء على السوق السوداء.

 

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الانخفاض في الأسعار خاصة بعد وصول السلع الجديدة للمستهلك.

 

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