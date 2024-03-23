الغرف التجارية: استقرار أسعار السلع فى الأسواق

تحدث متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مصير الأسعار خلال الفترة القادمة، بعد أن شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية بسبب تدفقات الأموال عقب مشروع رأس الحكمة.

وأضاف متى بشاي، خلال مداخلة هاتفية برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تحريك سعر لتر السولار من 8.50 جنيه إلى 10 جنيهات، مشيرًا إلى أن هذا ربما يؤدي إلى ارتفاع بعض السلع بشكل طفيف.

وتابع: “الألبان انخفضت أسعارها 10%، وأسعار الزيت انخفضت بنحو 15%، كما أن أسعار السكر تشهد تفاوتا بين 27 جنيها و40 جنيها”.