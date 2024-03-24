الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

موسم الذهب الأصفر.. استعدادات مكثفة من مزارعي الوادي الجديد لانطلاق موسم حصاد القمح

قمح
قمح

يستعد مزارعو محافظة الوادي الجديد، خلال الأيام القليلة من الشهر الجاري لبدء عملية الحصاد السنوي لمحصول القمح والملقب بـ "الذهب الأصفر" حيث يعد المحصول الاستراتيجي الثاني بالمحافظة بعد محصول البلح والتمور.

  من أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها المواطنون في غذائهم

ويعتبر القمح من أهم المحاصيل في مصر لما له من أهمية كبيرة حيث يعتبر من أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها المواطنون في غذائهم، وتستخدم حبوبه لإنتاج الخبز والمكرونة، كما يستخدم مربو الحيوانات تبن القمح كغذاء أساسي للحيوان.

استعداد مديرية الزراعة بالتنسيق مع مديرية التموين لتهيئة صوامع تخزين الغلال

وبدأ مزارعو الواحات في فطام محصول القمح بعد توقف عمليات الري لاكتمال نضجه واصفرار لونه لبدء عمليات الحصاد المرتقبة خلال نهاية الشهر الجاري، وكذلك استعداد مديرية الزراعة بالتنسيق مع مديرية التموين لتهيئة صوامع تخزين الغلال لتكون جاهزة لاستقبال سيارات الحبوب

كما بدأ بعض المهتمين بعمليات الحصاد بصيانة المعدات والآلات الحديثة الخاصة بموسم الحصاد، لتكون جاهزة تماما أمام المزارعين طوال فترة الحصاد.

 زراعة 450 ألف فدان بزيادة 15 ألف فدان عن العام الماضي

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، استعداد المديرية لموسم حصاد القمح للعام الحالي بإجمالي 450 ألف فدان بزيادة 15 ألف فدان عن العام الماضي، تركزت المساحة الأكبر فى منطقة شرق العوينات كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة وبلغت 192277.6 فدان، وجرى تشكيل لجنة من إدارة الإرشاد والمنطقة الإحصائية والبحوث الزراعية لإجراء التقدير الفعلي لمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

تشكيل لجان للمرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة

وأضاف "المرسي" أنه يتم تشكيل لجان للمرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية من خلال المهندسين بإدارة الارشاد وتم فحص المحصول وحالة المحصول جيدة ومطمئنة وسط توقعات بارتفاع إنتاجية المحافظة من القمح هذا الموسم عن السنه الماضية

وأضاف  أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بصحراء الوادى الجديد وتحويلها إلي مناطق خضراء بزراعة كافة المحاصيل غير التقليدية وتعظيم الاستفادة من الحاصلات القائمة وفى مقدمتها القمح والتمور والنباتات الطبية والعطرية ومنتجات التوابل ابرزها الكمون.

 تنسيق مع قطاع التعاون الزراعي والتموين لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين 

وقال إنه يجرى التنسيق مع قطاع التعاون الزراعي والتموين لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع تولى الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة والتموين تسلم محصول القمح من المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى.
 

مزارعي الوادي الجديد الحصاد محصول القمح الذهب الأصفر المحصول الإستراتيجي تستخدم حبوبه لإنتاج الخبز مديرية التموين منطقة شرق العوينات

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