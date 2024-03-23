السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انتهاء التصويت بانتخابات نقابة المحامين بلجان الوادي الجديد

صورة من داخل اللجان
صورة من داخل اللجان الانتخابية

انتهت منذ قليل انتخابات نقابة المحامين 2024 بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم بعد غلق باب التصويت بانتخابات اختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة في جميع النقابات الفرعية تحت رئاسة المستشار حسنين محمد رئيس اللجنة الفرعية على الانتخابات بمحكمة مركز الداخلة في الوادي الجديد.

وجرت الانتخابات بنزاهة وشفافية دون أي معوقات قد تواجه الناخبين بمقر التصويت بلجنتين الخارجة والداخلة، بحضور عدد متوسط تخطي 50% من إجمالي الناخبين.

شهدت انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الوادي الجديد خلال الساعات الأولى إقبالا متوسطا من الناخبين للتصويت على مقعد نقيب المحامين العام من الساعة التاسعة صباحًا، حيث تضم المحافظة لجنتين للتصويت بمركزي الخارجة والداخلة.

٢٠٢٤٠٣٢٣_١٧٠٣٢٩
٢٠٢٤٠٣٢٣_١٧٠٣٢٩
٢٠٢٤٠٣٢٣_١٧٠٣٢٦
٢٠٢٤٠٣٢٣_١٧٠٣٢٦
٢٠٢٤٠٣٢٣_١٧٠٣١٧
٢٠٢٤٠٣٢٣_١٧٠٣١٧
٢٠٢٤٠٣٢٣_١٧٠٣٠٨
٢٠٢٤٠٣٢٣_١٧٠٣٠٨
انتخابات نقابة المحامين الوادي الجديد إغلاق صناديق الاقتراع اختيار النقيب العام النقابات الفرعية بنزاهة وشفافية إقبالا متوسط

الأكثر قراءة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع عرش السلطنة يشتعل وبزوغ نجم "الصباح"

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

الخطيب: جميع إمكانياتنا جاهزة لتلبية مطالب الهلال السودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى