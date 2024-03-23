انتهاء التصويت بانتخابات نقابة المحامين بلجان الوادي الجديد

انتهت منذ قليل انتخابات نقابة المحامين 2024 بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم بعد غلق باب التصويت بانتخابات اختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة في جميع النقابات الفرعية تحت رئاسة المستشار حسنين محمد رئيس اللجنة الفرعية على الانتخابات بمحكمة مركز الداخلة في الوادي الجديد.

وجرت الانتخابات بنزاهة وشفافية دون أي معوقات قد تواجه الناخبين بمقر التصويت بلجنتين الخارجة والداخلة، بحضور عدد متوسط تخطي 50% من إجمالي الناخبين.

شهدت انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الوادي الجديد خلال الساعات الأولى إقبالا متوسطا من الناخبين للتصويت على مقعد نقيب المحامين العام من الساعة التاسعة صباحًا، حيث تضم المحافظة لجنتين للتصويت بمركزي الخارجة والداخلة.

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