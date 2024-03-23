السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بالوادي الجديد

انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين بالوادي الجديد

شهدت انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الوادي الجديد، خلال الساعات الأولى، إقبالًا متوسطًا من الناخبين للتصويت على مقعد نقيب المحامين العام من الساعة التاسعة صباحًا، حيث تضم المحافظة لجنتين للتصويت بمركزي الخارجة والداخلة.

وأكد محمد بشير، نقيب المحامين بالوادي الجديد، اليوم السبت، بدء فتح مقر اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا، حيث بدأ المحامون في عملية التصويت في أجواء رمضانية هادئة وسط إجراءات احترازية من الناخبين، مؤكدًا أن الإقبال متوسط من الناخبين على عملية الاقتراع بلجنتي الانتخابات بمركزيِّ الخارجة والداخلة فور فتح باب الانتخابات مباشرة.

وأوضح نقيب المحامين بالوادي الجديد، أن طريقة التصويت في الانتخابات العامة لنقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة والتي انطلقت اليوم السبت، على مستوى الجمهورية وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل، تكون بوضع علامة صح على مقعد النقيب العام، حيث يتم اختيار مرشح واحد (1) فقط من بين المرشحين وإلا كان الصوت باطلًا.

والإدارات القانونية يتم اختيار عدد 3 مرشحين فقط من بين المرشحين، وإلا كان الصوت باطلًا.

أما لأعضاء النقابة العامة يتم اختيار 25 عضوًا فقط من جميع دوائر محاكم الاستئناف لا أكثر ولا أقل، وإلا كان الصوت باطلًا.

وقال هاني مهران، عضو مجلس نقابة المحامين بالوادي الجديد، إن عملية التصويت تجري بكل دقة وحرص لإنجاح عملية التصويت بلجنتين الوادي الجديد لاختيار نقيب المحامين العام، الأولى بمقر النقابة الفرعية بالخارجة، واللجنة الأخرى بمدينة موط في مركز الداخلة تحت إشراف قضائي من جانب أعضاء هيئة قضايا الدولة. 

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