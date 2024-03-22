توزيع 1250 شنطة سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية فى الواحات والوادى الجديد

وزَّع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، 1250 شنطة سلع غذائية بالواحات والوادي الجديد، بالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية والجمعية الشرعية بالخارجة.

وأكد المهندس حسام حسن، متطوع مسئول بجمعية رسالة الخيرية، أنه تم وصول وفد جمعية رسالة إلى أرض محافظة الوادي الجديد، لتوزيع عدد كبير من شنط السلع الغذائية والتموينية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على أرض مصر، حيث يقوم التحالف على تنمية المجتمع ودعم المواطن، وبشكل خاص الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف حسام، أن وفد جمعية رسالة يجوب محافظات الجمهورية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوزيع الشنط الغذائية والمساعدات الإنسانية بكل محافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظة الوادي الجديد أقصي الجنوب.

وتم توزيع 625 شنطة على أهالي الواحات، و625 شنطة على أهالي الوادي الجديد بالتعاون مع الجمعية الشرعية بمركز الخارجة وتحت رعاية كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوزيع المساعدات الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية والأيتام والأرامل بواقع 1250 شنطة سلع غذائية حتى الآن، ضمن حزمة الحماية المدنية للأهالي بمحافظة الوادي الجديد، ويستهدف التحالف خلال الفترة الحالية تقديم المساعدات لـ30 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، من بينها مساعدات غذائية لـ25 مليون مواطن، وأخرى صحية.

وأشار المهندس محمد رشاد، متطوع مسئول ضمن جمعية رسالة، أن الجمعية تقوم بالكثير من الأنشطة في مصر، حيث يقوم الشباب المتطوع في الجمعية، بمساعدة مئات الأسر الفقيرة بـ شنط غذاء شهرية، وإقامة مشاريع إنتاجية تغني الأسر عن السؤال وتفي باحتياجاتها مساعدات طبية متنوعة، ودفع مصاريف ومستلزمات التعليم، وتجهيز عرائس (أثاث منزلي وأجهزة منزلية وغيرها).

جانب من المساعدات الانسانية