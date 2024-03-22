تعريفة الأجرة الجديدة في الوادي

قررت اللجنة العليا للإشراف العام على سيارات الأجرة بمحافظة الوادي الجديد، رفع تعريفة الركوب بين سيارات الأجرة على خطوط السير بين المدن المختلفة بالمحافظة وتوابعها، وبين المراكز الإدارية وبعضها وبين مدن الوادي الجديد والمدن المختلفة بالمحافظات بنسبة زيادة 10/ 15%

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية الخاصة بجميع مراكز المحافظة وفقًا لقرار لجنة تسعير المواد البترولية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد معتمد عبد المعتصم المدير التنفيذي لموقف سيارات الأجرة بالمحافظة عقد اجتماع اللجنة العليا برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وتم اعتماد محضر اجتماع اللجنة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لافتا إلى أن القرار لاقى القبول من أصحاب السيارات ومن المواطنين، وتم عمل ملصقات بالأسعار الجديدة وتم وضعها على السيارات ومواقف الأجرة، وتم عمل بانورات للإعلان عن الأسعار الجديدة، ويوجد تنسيق حاليا مع رجال الأمن والمرور في جميع خطوط السير.



أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس اليوم مع رؤساء المراكز لمتابعة الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، عقب تحريك أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأوضح الزملوط أن قرار التعريفة الجديدة سيتم الالتزام به من السائقين وأصحاب المركبات في جميع المواقف على مستوى مراكز المحافظة، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة على مدار الساعة من رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية على مستوى المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمراكز الخمس بالتعاون مع مديري المواقف والمرور.

وشدد على أن جميع المراكز ستكثف حملاتها على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

ووجه الزملوط الأجهزة التنفيذية بضرورة تنبيه مديري المواقف إلى ضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات تحمل قيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين وإعلان أرقام الشكاوي والخطوط الساخنة المعلنة لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

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