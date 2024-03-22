أهالي الواحات: التحالف الوطني له دور إيجابي في دعم الفئات المستهدفة والأكثر احتياجا

أكد خيري طليب من أهالي الوادي الجديد، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قام بعمل حوارات مجتمعية متعددة وموسعة لكل أطراف المجتمع المدني، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص وبعض الجمعيات الخيرية.

وأضاف طليب أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياج ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالقدر المستطاع، مؤكدا أن التحالف الوطني جزء لا يتجزأ من مساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية والأكثر دعما ومساعدة في كافة محافظات الجمهورية وخاصة الوادي الجديد.

وقال محمد عطاي أحد أبناء الوادي الجديد، إن التحالف الوطني يؤدي دورا مهما ومؤثرا في مساندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا، والمتمثلة في تقديم الدعم العيني بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج والغرامات في كافة مراكز الوادي الجديد.

وأوضح عطاي أن توزيع كراتين وشنط بها مواد وسلع غذائية للمواطنين والأرامل والأيتام يعكس دور الحكومة الإيجابي والواضح تجاه أبنائها في كافة محافظات الجمهورية ويبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس أهل الواحات.

وثمن عطاي دور الدولة المصرية في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري جنبا إلى جنب داخل المؤسسات الحكومية وفي جميع المجالات، باهتمام ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وذلك لإدخال البهجة على قلوبهم وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد عطاي أن التحالف الوطني يعمل خلال شهر رمضان على إفطار آلاف من الأسر الأكثر احتياجا في جميع المحافظات وخاصة الوادي الجديد، من خلال توزيع وجبات إفطار ساخنة على المواطنين، أو شنط تحتوي على سلع غذائية وتموينية هائلة وفق آخر إحصائية أعلنها التحالف، حيث وصل إجمالي عدد الشنط الغذائية التي يوزعها التحالف على أهالي الوادي الجديد اليوم 1250 شنطة سلع غذائية متنوعة مؤكدين دعمهم اللامحدود لكل أهالي المحافظة.

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