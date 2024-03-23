السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة بالوادي الجديد

حملات مكثفه من الرقابة
حملات مكثفه من الرقابة والمرور

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات الرقابة والمرور على مواقف سيارات الأجرة بخطوط السير الداخلية والخارجية بكل مراكز المحافظة محطات الوقود ومراكز توزيع اسطوانات الغاز، وذلك للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر.

وشدد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

كما أكد الزملوط، متابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز على مدار الساعة للوقوف على أي شكاوى والتعامل الفوري معها، كما تم تخصيص عدد من الأرقام لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالتعريفة الجديدة.

محافظ الوادي الجديد بتكثيف حملات الرقابة مواقف سيارات الأجرة مراكز توزيع اسطوانات الغاز وضع الملصقات على السيارات غرفه العمليات الرئيسية شكاوى شكاوى المواطنين الخاصة بالتعريفة الجديدة

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