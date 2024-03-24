الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مراكز الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظم ندوات تثقيفية عن إدارة الوقت

جانب من الندوات
جانب من الندوات

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد الممثلة فی إدارة التنمية الشبابية، ندوات تثقيفية بعدد من مراكز الشباب حول "إدارة الوقت "والاستفادة منه.

 وذلك ضمن خطة أنشطة أندية الفتاه والمرأة ويأتي برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة السيد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة.

كيفية التخطيط لإدارة الوقت والذات بفاعلية أكبر وتأثير أقوى

وفي مركز شباب غرب الموهوب نفذت الدورة التثقيفية بمشاركة 50 مشاركا، حيث تناول المحاضر محمد احمد محمد عضو تثقيفي بالمركز بالتحدث عن كيفية إدارة الوقت وخصائصه بالإضافة إلى كيفية التخطيط لإدارة الوقت والذات بفاعلية أكبر وتأثير أقوى باستخدام استراتيجيات إدارة الوقت، والتغلب على معوقات تنظيم الوقت.

وأشارت الفعاليات أن للوقت أهمية كبيرة في حياة الإنسان، حيث يساعد تنظيم الوقت في زيادة كفاءة العمل، مما يزيد من فرص التقدم ويمنحك فرص أكبر لتحقيق أهدافك سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العملي، كما تعمل على تنمية المهارات الشخصية وتجنب تأجيل الأعمال، والتعرف على طرق التحصيل الجيد لتحقيق أقصى استفادة من الوقت في حياتنا اليومية.

تحسين نوع العمل وإنجازه بسرعة قياسية

وقال المحاضر أنه من فائدة الوقت، التخلص من ضغط العمل، ما يؤدي للشعور بالتفاؤل، تحسين نوع العمل وإنجازه بسرعة قياسية، وبالتالي تحقيق نتائج أفضل.  تحقيق تطوير للذات والأهداف الشخصية، وإيجاد حلول سريعة للمشاكل بجهود أقل.

كما أضافت الفعاليات نصائح هامة لتنظيم الوقت، حيث يجب أن يكون هناك تخطيط ليومك تنظم به وقتك، والحرص على كتابة الخطط والأهداف على الورق وعدم الاكتفاء بحفظها في الذاكرة، وأن تكون الخطة دائمًا قابلة للتعديل فيجب إجراء التعديل اللازم على الخُطَّة عند الضرورة، وكذلك اكتساب مهارة المقارنة وتحديد الأولويات

واختتمت الندوة بنقاش مفتوح مع الحضور حول كافة مقترحاتهم للاستفادة من الوقت وكيفية الاستفادة منه والرد على كل التساؤلات المطروحة.

 

مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد ندوات تثقيفية مراكز الشباب إدارة الوقت استراتيجيات إدارة الوقت تنمية المهارات الشخصية

مواد متعلقة

"التحالف الوطني" و"حياة كريمة" يوزعان 4950 كرتونة مواد غذائية على المحتاجين بالوادي الجديد

انتهاء التصويت بانتخابات نقابة المحامين بلجان الوادي الجديد

حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة بالوادي الجديد

إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بالوادي الجديد

أهالي الواحات: التحالف الوطني له دور إيجابي في دعم الفئات المستهدفة والأكثر احتياجا

تعريفة الأجرة الجديدة في الوادي

توزيع 1250 شنطة سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية فى الواحات والوادى الجديد

الوادى الجديد تناقش أسعار تعريفة الركوب الجديدة.. والمحافظ يشدد على الالتزام

الأكثر قراءة

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

بعد رأس الحكمة.. مصر تستقطب مليارات الدولارات في قطاع التعدين و100 ألف وظيفة

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين