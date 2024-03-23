الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"التحالف الوطني" و"حياة كريمة" يوزعان 4950 كرتونة مواد غذائية على المحتاجين بالوادي الجديد

المتطوعين
المتطوعين

ثمّن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدعم المُقدّم من مؤسسة "حياة كريمة" بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، والذي بلغ (٤٣٥٠) كرتونة مواد غذائية، ضمن حملات طرق الأبواب التي تنفذها المؤسسة للوصول للحالات المستحقة. بالإضافة لـ٦٠٠ كرتونة مواد غذائية مهداة من مؤسسة "رسالة نور على نور"، مُعربًا عن خالص تقديره للدور المجتمعي الذي تُسهم به هذه المؤسسات في رعاية الأسر المستحقة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح السيد محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن الدعم شمل الأسر الأولى بالرعاية بجميع مراكز وقرى المحافظة من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية.


محافظ الوادي الجديد: توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة بالقرى

 

وأكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توزيع عدد ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية مُقدّمة من جمعية الأورمان وشركة we للاتصالات، ل ٥٠٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مدينة الخارجة، مُوجهًا الشكر لجهود التعاون الصادق، ومُشيرًا لخطّة المحافظة لتغطية كافّة الحالات المستحقة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني على مدار شهر رمضان المبارك.

وأوضح محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه تم توزيع كراتين المواد الغذائية على حالات تكافل المسجلة بالوحدات الاجتماعية في قرى صنعاء والعبور، وقرى الشركة (٨) و(١٧) و(٥٥) بالخارجة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

 

التحالف الوطني يوزع 625 شنطة على أهالي الواحات

وجرى توزيع 625 شنطة على أهالي الواحات، و625 شنطة على أهالي الوادي الجديد بالتعاون مع الجمعية الشرعية بمركز الخارجة وتحت رعاية كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوزيع المساعدات الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية والأيتام والأرامل بواقع 1250 شنطة سلع غذائية حتى الآن، ضمن حزمة الحماية المدنية للأهالي بمحافظة الوادي الجديد، ويستهدف التحالف خلال الفترة الحالية تقديم المساعدات لـ30 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، من بينها مساعدات غذائية لـ25 مليون مواطن، وأخرى صحية.

FB_IMG_1711226099419
FB_IMG_1711226099419
FB_IMG_1711226096432
FB_IMG_1711226096432
FB_IMG_1711226090348
FB_IMG_1711226090348
FB_IMG_1711226093892
FB_IMG_1711226093892
محافظ الوادي الجديد الدعم حياة كريمه شهر رمضان المبارك كرتونة مواد غذائية حملات طرق الأبواب رسالة التحالف الوطني المساعدات الإنسانية

مواد متعلقة

انتهاء التصويت بانتخابات نقابة المحامين بلجان الوادي الجديد

حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة بالوادي الجديد

إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بالوادي الجديد

أهالي الواحات: التحالف الوطني له دور إيجابي في دعم الفئات المستهدفة والأكثر احتياجا

تعريفة الأجرة الجديدة في الوادي

توزيع 1250 شنطة سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية فى الواحات والوادى الجديد

الوادى الجديد تناقش أسعار تعريفة الركوب الجديدة.. والمحافظ يشدد على الالتزام

وفاة شخص وإصابة 4 فى حادث بطريق مفيض باريس بالوادى الجديد

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الأهلي قبل ساعات من خضوع إمام عاشور لجراحة دقيقة

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

كأس عاصمة مصر.. ضربات الترجيح تحسم الفائز من مواجهة كرواتيا وتونس

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب في غزة يغتالها العناد الإسرائيلي

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟