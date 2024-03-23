"التحالف الوطني" و"حياة كريمة" يوزعان 4950 كرتونة مواد غذائية على المحتاجين بالوادي الجديد

ثمّن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدعم المُقدّم من مؤسسة "حياة كريمة" بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، والذي بلغ (٤٣٥٠) كرتونة مواد غذائية، ضمن حملات طرق الأبواب التي تنفذها المؤسسة للوصول للحالات المستحقة. بالإضافة لـ٦٠٠ كرتونة مواد غذائية مهداة من مؤسسة "رسالة نور على نور"، مُعربًا عن خالص تقديره للدور المجتمعي الذي تُسهم به هذه المؤسسات في رعاية الأسر المستحقة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح السيد محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن الدعم شمل الأسر الأولى بالرعاية بجميع مراكز وقرى المحافظة من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية.



محافظ الوادي الجديد: توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة بالقرى

وأكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توزيع عدد ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية مُقدّمة من جمعية الأورمان وشركة we للاتصالات، ل ٥٠٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مدينة الخارجة، مُوجهًا الشكر لجهود التعاون الصادق، ومُشيرًا لخطّة المحافظة لتغطية كافّة الحالات المستحقة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني على مدار شهر رمضان المبارك.

وأوضح محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه تم توزيع كراتين المواد الغذائية على حالات تكافل المسجلة بالوحدات الاجتماعية في قرى صنعاء والعبور، وقرى الشركة (٨) و(١٧) و(٥٥) بالخارجة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

التحالف الوطني يوزع 625 شنطة على أهالي الواحات

وجرى توزيع 625 شنطة على أهالي الواحات، و625 شنطة على أهالي الوادي الجديد بالتعاون مع الجمعية الشرعية بمركز الخارجة وتحت رعاية كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوزيع المساعدات الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية والأيتام والأرامل بواقع 1250 شنطة سلع غذائية حتى الآن، ضمن حزمة الحماية المدنية للأهالي بمحافظة الوادي الجديد، ويستهدف التحالف خلال الفترة الحالية تقديم المساعدات لـ30 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، من بينها مساعدات غذائية لـ25 مليون مواطن، وأخرى صحية.

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