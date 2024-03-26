الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار وتباينت العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، في البنوك العاملة بمصر.


ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات؛ البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الدولار 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي "خاص" سجل 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.34 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في البنوك

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ارتفاع مؤشر الدولار 1% يضغط على الذهب لتسجل الأونصة 2164 دولار

 أسعار صرف العملة الأوروبية

وبالنسبة للعملات الرئيسية، تباينت أسعار صرف العملة الأوروبية، ففي البنك الأهلي سجلت ارتفاعًا ما بين (10- 15) قرشًا شراءً وبيعًا، لتصبح 51.30 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع. وفي بنك مصر سجلت استقرارًا لتصبح 51.20 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت العملة الأوروبية استقرارًا لتصبح 51.15 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت العملة الأوروبية 51.21 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينًا في الشراء والبيع. ففي البنك الأهلي سجل 59.82 جنيه للشراء و60.01 جنيه للبيع. وفي بنك مصر سجل الإسترليني 59.69 جنيه للشراء و59.95 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 59.62 جنيه للشراء و59.99 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجل الجنيه الإسترليني 59.75 جنيه للشراء و59.96 جنيه للبيع. 
وعربيًا، سجل الريال السعودي 12.61 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي 12.90 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي 153.26 جنيه للشراء و154.20 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.

استقرار أسعار الدولار الدولار الجنيه المصري أسعار الدولار البنك الأهلي المصري

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