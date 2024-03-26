ماليزيا تُرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

رحبت ماليزيا باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2278 لسنة 2024، بشأن قطاع غزة، والذي ينص على طلب وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى وغير المشروط، ورفع جميع الحواجز التي تمنع تقديم المساعدات الإنسانية.

ووصفت وزارة الخارجية الماليزية- في بيان، اليوم الثلاثاء- اعتماد القرار بأنه تقدم كبير عقب نشوب الصراعات في قطاع غزة واندلاعها منذ أكثر من خمسة أشهر.

حصار الاحتلال تسبب فى كارثة

وأضاف البيان أن "الحصارات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي قد تسببت في حدوث كارثة في الأمن الغذائي، مع خطورة المجاعة وسوء التغذية لسكان غزة الذين يبلغ تعدادهم 2.3 مليون نسمة".

وأشار البيان إلى أن ماليزيا كانت قد دعت مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة إلى الوفاء بمسئوليته التي حددها الميثاق، لحماية الفلسطينيين من الأعمال الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وأودت بحياة أكثر من 32 ألف شخص من الأبرياء.

وأكد أن ماليزيا تبقى ملتزمة بالقضية الفلسطينية، وستواصل الجهود، في حدود إمكاناتها وقدراتها، من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، بناء على حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن الاعتراف بعضوية دولة فلسطين الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قرارًا مساء أمس، الإثنين، يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، ويحترمه جميع الأطراف، ليؤدي ذلك إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وكذلك السماح بوصول المساعدات الإنسانية تلبية لاحتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.