الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

زاخاروفا: واشنطن تختلق الأعذار لكييف وتتستر على زيلينسكى بعد هجوم موسكو

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تختلق الأعذار لكييف، وتحاول أن تتستر على نفسها وعلى نظام الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بلصق التهمة بـ "داعش"، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت زاخاروفا فى مقال نشر فى صحيفة "كومسمولسكايا برافدا" الروسية: "لقد أوقع المهندسون السياسيون الأمريكيون أنفسهم فى ورطة باختلاق القصص حول حقيقة أن هجوم "كروكوس" الإرهابى نفذه تنظيم "داعش" الإرهابى، ومن هنا يأتى "العذر" اليومى الذى تقدمه واشنطن لأتباعها فى كييف، ومحاولة للتستر على نفسها، إلى جانب نظام زيلينسكى الذى أنشأوه، بتنظيم "داعش".

وأشارت زاخاروفا إلى أن عدة عوامل تشير بشكل مباشر وغير مباشر إلى تورط السلطات الأمريكية الحالية فى رعاية الإرهاب الأوكراني.

كما أكدت أن التدخل الأمريكى فى شئون الشرق الأوسط أدى إلى ظهور وتعزيز العديد من الجماعات المتطرفة والإرهابية لتواجدها فى المنطقة حتى الآن.

وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض أدريان واتسون أن أوكرانيا ليست متورطة فى هجوم كروكوس الإرهابى محملة تنظيم "داعش الإرهابى" المسؤولية بالكامل، فيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار تنظيم "داعش" بأنه "عدو إرهابى مشترك"، وذلك للترويج للإعلان المزور، مكررا إدانتها لهجوم كروكوس الإرهابى.

كما أن وكالات الأنباء العالمية الترويج للإعلان المزور الذى نشر مساء الجمعة الماضية ويزعم تبنى "داعش" مسئولية الهجوم الإرهابى فى ضواحى العاصمة الروسية موسكو.

الأكثر قراءة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

عاجل.. حزب الله يعلن شن 8 هجمات عسكرية على مواقع إسرائيلية خطيرة

عاجل.. تفاصيل لقاء شيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن خبرًا سارًا بشأن أسعار السلع فى الأيام المقبلة

بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

لاعبو كرواتيا يستعرضون مهاراتهم فى الأهرامات قبل نهائى كأس عاصمة مصر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الله يعلن استهداف مبنى تموضع جنود الاحتلال بمستعمرة المطلة شمال فلسطين

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ