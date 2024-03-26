الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رحلة عبر الزمن تحطم الأرقام القياسية.. الفرعون الذهبى يمدد إقامته فى فيينا

توت عنخ إمون
توت عنخ إمون

أعلنت إدارة معرض توت عنخ إمون في العاصمة النمساوية فيينا عن تمديد فترة المعرض للمرة الثانية حتى 21 أبريل المقبل، وذلك بعد النجاح الواسع الذي حققه المعرض والإقبال الجماهيري المتزايد.

تجربة فريدة لاكتشاف أسرار الفرعون الذهبي

يُقدم المعرض للزائرين تجربة فريدة من نوعها لاكتشاف أسرار الفرعون الذهبي، حيث يعرض مجموعة من القطع الأثرية النادرة من مقبرة توت عنخ آمون، بالإضافة إلى استخدام تقنيات العرض الحديثة لخلق رحلة عبر الزمن إلى مصر القديمة.

 

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الفرعون الذهبى.. ألغاز ورحلة عبر الزمن.. تجربة فرنسية لاكتشاف كنوز توت عنخ آمون

 تصريحات مدير المعرض

قال فابيان كواتمبر، مدير المعرض، في تصريحات له اليوم الثلاثاء: "نظرًا لنجاح المعرض الكبير، قررنا إتاحة المزيد من الفرص لمشاهدة معرض (توت عنخ آمون)، لقد حطم المعرض جميع الأرقام القياسية للإقبال في فيينا، ونحن سعداء للغاية بالاهتمام الكبير الذي أبداه الجمهور".

معرض "توت عنخ آمون" بباريس.. تجربة غامرة تجذب الأنظار إلى مصر

توت عنخ آمون أعاد حياة مصر القديمة

وأضاف: "لقد أسرت الأساطير المحيطة بالفرعون توت عنخ آمون الناس في جميع أنحاء العالم لأكثر من 100 عام، والآن عادت مصر القديمة إلى الحياة من جديد في فيينا، حيث يأخذك المعرض إلى مصر القديمة الأسطورية وأسرارها، من خلال تسليط الضوء على الوسائط المتعددة الرقمية الجديدة".

يشار إلى أن معرص توت عنخ أمون في فيينا انطلق لأول مرة في 19 أكتوبر الماضي حتى يناير، ثم تم تمديده إلى مارس ثم إلى أبريل المقبل بسبب كثافة الزوار.

الإقبال الجماهيري توت عنخ آمون الفرعون توت عنخ آمون مصر القديمة معرص توت عنخ أمون فيينا

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